Стерхов Путина прячут от людей

Птенцов стерхов, с которыми в 2102 году летал на дельтаплане Владимир Путин, прячут от людей и кормят с помощью пластиковых клювов. Птицы очень боятся человека.

Шесть искусственных клювов напечатали на 3D-принтере. Они похожи на головы взрослых сибирских журавлей. Птенцов, находящихся в питомнике Окского заповедника, спрятали от людей – их нужно растить в минимальном контакте с человеком.

Окский заповедник с середины 90-х годов принимает участие в проекте "Полет надежды" по восстановлению популяции стерхов. Ученые пытаются показать птенцам, выращенным в неволе, маршрут перелета на зимовку в теплые края. В роли вожака стаи выступает дельтапланерист, напоминает РИА Новости.

Шесть лет назад им был Владимир Путин. Ему выдали специальный костюм, чтобы стерхи не испугались. Суть метода заключается в том, что выращенные в питомнике журавлята воспринимают дельтаплан как лидера и следуют за ним до места зимовки, совершая остановки для отдыха в заранее выбранных местах.

При такой схеме более 90% птенцов после зимовки самостоятельно возвращаются на место выпуска. Всего в мобильном отряде ученых пять современных мотодельтапланов.

Стерх – вид журавлей, находящийся под угрозой исчезновения и занесенный в Красную книгу. В Якутии живут примерно три тысячи особей. Она из разновидностей стерхов – сибирский журавль. С ними сложилась критическая ситуация – в природе осталось около 20 особей.