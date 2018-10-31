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Общество

Новые законы сильно изменят жизнь россиян

Фото: GLOBAL LOOK press/Frank Roder
Приостановка выдачи новых полисов обязательного медицинского страхования (ОМС), штрафы за отсутствие ОСАГО, борьба с борщевиком и многое другое. "Дни.ру" узнали, как новые законы изменят жизнь россиян с началом последнего осеннего месяца.  
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Временно со старым полисом 

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С 1 ноября приостанавливается выдача полисов обязательно медицинского страхования нового образца. Старые продолжат действовать на всей территории страны, медицинская помощь по ним будет оказываться в полном объеме, поспешили успокоить граждан в Фонде ОМС.  

Волноваться не стоит: возобновить выдачу новых полисов планируют с 1 января следующего года. Чтобы подать заявление на смену документа, гражданину необходимо посетить обслуживающую его медицинскую организацию.

В случае, если не устраивает работа самой страховой организации, то ее тоже можно поменять. Но сделать это допускается лишь раз в год. Если гражданин не успел подать документы на замену полиса или страховой организации, то ему придется ждать следующего года.  

Фото: Агенство городских новостей "Москва"/Киселев Сергей

Штрафы за отсутствие зимней резины и ОСАГО 

Новые законы повлияют и на автомобилистов. Жителям столицы, не оформившим ОСАГО, начнут приходить штрафы. На дорогах устанавливаются специальные камеры, способные распознать автомобиль без страховки. Нововведение будет изначально реализовано в Москве и области, а затем распространится на другие регионы.  

По новому законодательству сумма штрафа может составить около 800 рублей. Ограничений на их количество не предусматривается. По сути, получить штраф автомобилист без ОСАГО может каждый раз, когда попадает в поле зрения камеры.

По данным Российского союза автостраховщиков сейчас без страховки в Москве ездят около 6% автомобилистов. Планируется, что изменения в закон сподвигнут их оформить полисы ОСАГО.  

Кроме того, с 11 ноября вступают в силу поправки относительно технического регламента Таможенного союза. Они предполагают запрет на летнюю резину в зимний период. Мера коснется "легковушек" и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн.

Ожидается, что изменения в законодательство сподвигнут водителей оформить ОСАГО. Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin

Госзакупки обновятся 

Изменения с ноября ждут и представителей малого и среднего бизнеса. С началом последнего осеннего месяца начнет работу единый портал для малых госзакупок – до 400 тысяч рублей для муниципальных, образовательных, спортивных организаций, а также до 100 тысяч рублей для медучреждений.  

Платформа начала работать в тестовом режиме с лета этого года. Как говорится в сопроводительном документе, опубликованном на сайте правительства, нововведение призвано расширить возможности бизнеса предлагать свои товары и услуги государственным заказчикам. В кабмине рассчитывают, что новый агрегатор позволит покупателю найти предложение с оптимальным соотношением цены и качества.  

За борщевик накажут рублем 

С ноября владельцам дач и земельных участков в Московской области стоит задуматься о состоянии своих угодий. По новому закону, за землю, поросшей борщевиком, физическим лицам придется заплатить штрафы от двух тысяч рублей, а организациям – до миллиона. 

По данным правительства региона, в Подмосковье ядовитым сорняком заросло около 32 тысяч гектаров. Только в этом году на борьбу с растением власти области потратили порядка 300 миллионов рублей. Распространение сорняка в правительстве Подмосковья объяснили большим количеством заброшенных угодий. Новая мера, уверены чиновники, будет стимулировать владельцев заботиться о своей земле.  

Работать на стройках станет безопаснее 

Изменения в законодательстве коснутся и застройщиков. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev

С 1 ноября вступают в силу изменения в законодательство об охране труда на объектах строительства. По новым правилам работодатели должны проводить спецоценку условий труда. В случае признания их вредными или опасными, строительная компания обязана принять меры для исправления ситуации. Кроме того, руководители теперь должны организовывать бесплатную доставку сотрудников до стройки по заранее утвержденному маршруту.  

Автор: Иван Поляков31 октября 2018, 22:00

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