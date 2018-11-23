Очарованный Саркози признался в чувствах к Путину
Вдохновившись пресловутой русской душевностью, Саркози не поскупился на искренние слова. "Я всегда был другом Владимира Путина, потому что это тот человек, с которым можно разговаривать, даже несмотря на разногласия", – заявил экс-президент Франции.
Политик подчеркнул, что "Россия знает свое место на международной арене", а также "свою судьбу", передает РИА Новости. Речь Саркози слушали спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ранее сообщалось, что Путин не дает покоя украинцам не только профессиональной деятельностью, но и, как оказалось, внешним видом. Жители Незалежной остались неравнодушными к смокингу отечественного главнокомандующего.
Владимир Путин стал главной темой для обсуждения, явившись на встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой в одинаковых галстуках. Украинцы бросились искать в этом сакральный смысл.
Снимок, о котором идет речь, опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Кроме того, он отметил "стремление к общим культурным ценностям" у абхазского лидера.
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