Очарованный Саркози признался в чувствах к Путину

Бывший президент Франции Николя Саркози решился на откровенное признание во время рабочего визита в Москву. Политик признался в дружеских чувствах к российскому лидеру.



Вдохновившись пресловутой русской душевностью, Саркози не поскупился на искренние слова. "Я всегда был другом Владимира Путина, потому что это тот человек, с которым можно разговаривать, даже несмотря на разногласия", – заявил экс-президент Франции.

Политик подчеркнул, что "Россия знает свое место на международной арене", а также "свою судьбу", передает РИА Новости. Речь Саркози слушали спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что Путин не дает покоя украинцам не только профессиональной деятельностью, но и, как оказалось, внешним видом. Жители Незалежной остались неравнодушными к смокингу отечественного главнокомандующего.

Владимир Путин стал главной темой для обсуждения, явившись на встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой в одинаковых галстуках. Украинцы бросились искать в этом сакральный смысл.

Снимок, о котором идет речь, опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Кроме того, он отметил "стремление к общим культурным ценностям" у абхазского лидера.

