Путин и Эрдоган поставили крест на судьбе Порошенко

Турция и Россия наносят сокрушительный удар по Украине. На днях президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган участвовали в церемонии завершения строительства морской части газопровода "Турецкий поток". В Незалежной по этому поводу был легкий траур. Перспектива запуска газопровода в скором будущем напрямую отразится на судьбе президента Украины Петра Порошенко.



Украинцы до конца не верили, что "Турецкий поток" удастся реализовать, а теперь оказывается, что совсем скоро их дряхлая газотранспортная система станет никому не нужна, что приведет к огромным потерям для бюджета страны.

Над украинскими властями и прикормленными ими пропагандистами, не верившими, что "Турецкий поток" будет построен, смеются теперь даже в самой Незалежной. "Эти идиоты неисправимы…" – написал на своей странице в Facebook киевский политолог Сергей Белашко.

Эксперт прикрепил к посту скриншоты скептических и язвительных заявлений украинских комментаторов о судьбе "Турецкого потока". Среди них - издание "Обозреватель", блогеры Игорь Зубков, Алексей Аршава и другие пропагандисты Майдана.





Накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии окончания строительства морской части газопровода "Турецкий поток". В режиме видеоконференции лидеры наблюдали за сваркой последней трубы, об окончании работ доложил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Реализация проекта началась в мае 2017 года. Протяженность трубопровода – 930 километров, он проходит по дну Черного моря до побережья Турции. После этого он протянется по суше до границы республики с Евросоюзом.

И если раньше в Незалежной отпускали ехидные шуточки про то, что "Турецкий поток" построен не будет, то теперь севшие в лужу украинцы бросились подсчитывать убытки от его запуска для бюджета своей нищей "батькивщины".





Так, эксперт по газовым вопросам Леонид Униговский полагает, что транзит российского голубого топлива через Незалежную в связи с запуском "потока" сократится на 13 миллиардов кубометров в год. По самым скромным и оптимистичным подсчетам, украинский бюджет не досчитается 14 миллионов гривен ежегодно.

Оскудение казны будет означать дальнейшее усугубление социально-экономической обстановки на Украине. И граждане Незалежной вряд ли скажут спасибо своему президенту, благодаря русофобской политике которого и стали возможны проекты газовых маршрутов в обход Украины.

В преддверии президентских выборов, до которых осталось около пяти месяцев, завершение строительства "Турецкого потока" является серьезным ударом для действующего украинского лидера. Его рейтинг и без того крайне невысок, а перспектива в виде новых поборов с населения для затыкания увеличивающейся бюджетной дыры окончательно ставит крест на политической карьере Порошенко.