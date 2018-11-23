Лондон показал новое видео с "отравителями" Скрипалей

Английские телеканалы показали новые видео по делу об "отравлении" Скрипалей, предоставленные Скотленд-Ярдом. Камеры запечатлели прогулку по Солсбери двух мужчин, похожих на Александра Петрова и Руслана Боширова.

Запись, на которой двое мужчин, подозреваемых в отравлении Скрипалей, прогуливаются по городской улице и заходят на вокзал в Солсбери, показали в эфире "Би-би-си". Британская полиция также продемонстрировала изображение флакона, из которого якобы было распылено отравляющее вещество. В Скотленд-Ярде заверяют, что остатками "Новичка" можно было отравить еще несколько тысяч человек.

Представители полиции заявили, что записи с камер наблюдения демонстрируют перемещение двух подозреваемых, известных под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, по Солсбери 4 марта. В Лондоне считают, что они причастны к отравлению Скрипалей. Всех, кто видел в городе указанных лиц, а также флакон духов Nina Ricci, просят обратиться в правоохранительные органы.

5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным британских властей, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Скотленд-Ярд опубликовал их фотографии, сделанные в аэропорту Гэтвик в момент их прилета в страну, пишет Пятый канал.

Британские СМИ ранее утверждали, что под именем Боширова скрывается 39-летний полковник ГРУ Анатолий Чепига. А Александр Петров – это военный врач и сотрудник Главного управления Генштаба вооруженных сил России Александр Мишкин, пишет "Москва 24".

Российские туристы тем временем стали включать в свои маршруты дом в британском Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Здание находится под пристальным вниманием журналистов, передает телеканал "360".

Подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов нашлись в России и дали 25-минутное интервью. Они заявили, что побывали в Солсбери как туристы и ничего не знали о случившемся, напоминает RT.