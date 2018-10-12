Сенсационное признание Лондона по делу Скрипаля

В Великобритании начинают постепенно прозревать и пытаться разобраться в том, кто же на самом деле отравил беглого шпиона Скрипаля и было ли это отравление на самом деле. Верить собственному правительству и спецслужбам не хотят даже журналисты.

Казалось бы, какой резон сомневаться в официальной версии отравления Скрипалей может быть у влиятельной британской газеты The Independent: ее трудно заподозрить в связях с русскими и Кремлем. Тем не менее, журналисты издания признают, что в деле Скрипалей до сих пор слишком много белых пятен.

Само слово "отравление" автор статьи берет в кавычки, пытаясь донести читателю, что пока что это только заявление Терезы Мэй и непонятные фотографии каких-то русских, приехавших в Солсбери на экскурсию.

Газета напоминает, что расследование дела тянется уже семь месяцев, но британское общество до сих пор не знает, что случилось с главными действующими лицами этой драмы. Лондон продолжает обвинять в случившемся Москву, ссылаясь на сомнительные источники. Но доказательства британской стороны пока выглядят малосодержательными и малоправдоподобными, считает The Independent.

Единственный неопровержимый факт – это место действия, Солсбери. Все остальное носит умозрительный характер.

По признанию журналиста газеты, в деле Скрипалей катастрофически не хватает информации. Настораживает и спешка, с которой британские власти обвинили в случившемся Россию.





А недавние расследования Bellingcat, в которых фигурируют уже не Петров и Боширов, объявленные Лондоном главными виновными, а Чепига и Мишкин, нужны исключительно для увеличения финансирования этой группы. Удивительно и то, что подлинность предоставляемых Bellingcat документов не подвергается строгой проверке.

Автора The Independent тревожит, что США и Великобритания зациклились на несуществующей организации – ГРУ. Раньше Запад никогда не обвинял какую-то конкретную советскую или российскую спецслужбу. А сейчас Скотленд-Ярд банально выбрал ГРУ в качестве мишени только потому, что Сергей Скрипаль работал в этом ведомстве.

Есть и еще одно больше противоречие в деле Скрипаля. С одной стороны, в Британии ГРУ выставляют сборищем недотеп, пославшем травить беглого агента то ли геев, то ли наркоманов. С другой, рассказывается, что это самая лучшая из российских спецслужб, которую нужно очень сильно бояться. Какому из этих определений верить? Автор статьи ответа на этот вопрос не дает.





Он также отмечает, что в видео с камер наблюдения из Солсбери имеются огромные пробелы. В частности, в нем отсутствуют кадры, на которых пресловутые Петров и Боширов находилась бы на расстоянии менее 500 метров от дома Скрипалей. До сих пор неизвестно, чем они занимались и с кем встречались, а также в какой именно момент произошло предполагаемое нападение.

Наконец, пишет The Independent, британское общество должно задаться вопросом – что на самом деле произошло со Скрипалями? И что случилось с Дон Стерджесс, единственной, кто умер от пресловутого "Новичка" и где, в конце концов, ее сожитель Чарли Роули. Он, как и Скрипали, исчезли из медиапространства.

Кроме единственного появления на экранах дочери шпиона Юлии Скрипаль, больше ничего внятного Скотленд-Ярд и британские власти мировому сообществу не показали.

А считать доказательствами причастности России к загадочному отравлению в Солсбери дверную ручку, столик в кафе, скамейку в парке, чемодан с гречкой или кота Скрипалей, которому не удалось уйти от карающего меча британского правосудия и поддельный флакон из-под духов – просто смешно.