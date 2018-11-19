В деле пропавших Скрипалей появился неожиданный фигурант

Дело отравленных и пропавших Скрипалей пересеклось с давнишней историей, связанной с основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером. В России ему заочно предъявили новые обвинения, и он сразу связал их с делом об отравлении в Солсбери.

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