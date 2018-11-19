В деле пропавших Скрипалей появился неожиданный фигурант
Бизнесмен заявил, что новое уголовное дело против него в России стало ответом на обвинения в связи с делом Скрипалей. "Лихорадочная мечта Путина – в ответ на то, что его поймали на отравлении Скрипалей, обвинить меня в четырех убийствах, включая отравление Сергея Магнитского", – написал Браудер у себя в Twitter.
Напомним, что новое обвинение в отношении Браудера касается создания им преступного сообщества. Советник генерального прокурора Николай Атмоньев пообещал, что Москва объявит бизнесмена в международный розыск, сообщает РИА Новости.
При этом в Генпрокуратуре считают весьма вероятным, что Сергея Магнитского убили по приказу Браудера как одного из его ближайших сообщников. Юриста могли отравить диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия, предположили в надзорном ведомстве.
Браудер о подозрении РФ в его причастности к смерти Магнитского: Я действительно ударил в самый нерв https://t.co/mKtWMBVrw2 pic.twitter.com/cbxqRVH0Qq— Вадим Кравченко (@newschernigov) 19 ноября 2018 г.
Адвокат фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский умер в СИЗО "Матросская Тишина" в ноябре 2009 года, его обвиняли в коррупции. На Западе посчитали, что юриста специально довели до смерти в следственном изоляторе, и в 2012 году США приняли так называемый акт Магнитского о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека.
Инвестор и бизнесмен Уильям Браудер, на которого работал Сергей Магнитский, в 2013 году был заочно приговорен российским судом к девяти годам колонии общего режима. Его объявили в международный розыск через Интерпол, однако организация отказалась искать финансиста.
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