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Как бывшие жены передрались из-за миллиардера Захарченко
Саратовцева вышла на тропу войны против его гражданской жены Семыниной. Оружие женщины стали угрозы, шантаж, и даже стриптиз.
Однажды Яна пришла домой к Марине и оголила перед ней свою пятую точку. "У тебя такой жопы никогда не будет!", – приводит слова Саратовцевой Life.ru со ссылкой на источник, знакомый с семьей Захарченко.
Затем женщина перешла от слов к действиям, завязав драку. "К этому времени вернулся Дима и вышвырнул ее. А я потом написала заявление в полицию на нее. Ей сделали предупреждение", – рассказала Марина Семынина.
Но настырная Яна добилась своего, Дмитрий Захарченко на ней женился. Их брак продлился всего два года, полковник вернулся к Семыниной.
На время любовные перипетии стихли. Марина навещает Захарченко в СИЗО. Но вдруг и Яна вспомнила о своем бывшем и начала наведываться к нему. Марина забеспокоилась. "Она неадекватная. Я не знаю, зачем ей это нужно. Видимо, она хочет поднять популярность своего Instagram. Больше ее ничего не интересует", – уверена Семынина.
Напомним, замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября текущего года по делу о получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков в квартире сестры полковника следователи изъяли 8,5 миллиарда рублей.
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