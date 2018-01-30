Бодрая музыка не помогает тренировкам

Ученые из Института эмпирической эстетики имени Макса Планка (Германия) сделали неожиданный вывод по поводу мотивации для занятий спортом. Оказалось, что прослушивание музыки на тренировках не улучшает общую производительность человека.

В исследовании приняли участие 150 человек, которых разделили на три группы. Во время игры в мяч первая слушала самостоятельно выбранные композиции, второй группе музыку предложили ученые, а третья тренировалась в тишине.

Также добровольцам разрешалось выбирать расстояние, с которого произвести бросок в корзину. За набранные очки им выдавали денежное вознаграждение, передает Life.ru.

Проанализировав поведение испытуемых на игровой площадке и заполненные ими анкеты, специалисты сделали вывод, что никакого эффекта на общую производительность прослушивание музыки не оказывает. Зато влияет на поведение людей: они чаще и охотнее идут на риск.

Ранее сообщалось о другом открытии медиков. Ученые выяснили, что бег с утра удлиняет части хромосом, отвечающие за долголетие. На длину так называемых теломеров – участков хромосом, отвечающих за здоровье, влияют физические нагрузки. Только бегать надо рано утром – между шестью и девятью часами.

Неожиданное открытие сделали в октябре прошлого года ученые из Университета Северной Каролины (США). Согласно их исследованию, интенсивные занятия спортом значительно снижают сексуальное желание у женщин. Причина в том, что из-за постоянных тренировок у представительниц прекрасного пола нарушается работа гипофиза.