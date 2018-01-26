Чем грозит борьба России и НАТО

Конфликт между вооруженными силами НАТО и России может вылиться в ядерную войну. Такая вероятность особенно высока в случае, если преимущество будет на стороне Североатлантического альянса.

Американские эксперты напомнили, что в 2000 году наша страна разработала военную доктрину, которая подразумевает возможность применения ядерного арсенала в случае угрозы поражения или угрозы поражения российских вооруженных сил общего назначения. Также они отмечают, что военная доктрина России от 2010 года предполагает применение ядерного оружия в ситуациях, которые "ставят под угрозу существование государства как такового".

Аналитики предположили, что возможная агрессия нае страны против прибалтийских государств приведет к контрнаступлению со стороны сил НАТО. При этом американцы считают, что российские вооруженные силы проиграют из-за неудовлетворительной подготовки и экипировки в целом, сообщает National Interest.

Согласно сценарию, если НАТО нанесет удар по военным объектам внутри нашей страны, Россия в ответ применит тактическое ядерное оружие. При этом эксперты также подчеркивают, что мы обладаем значительно меньшим арсеналом тактического ядерного оружия по сравнению с Советским Союзом.

Сейчас в мире накоплено несколько тысяч ядерных боезарядов. Эксперты предупреждают: даже десятой части этого арсенала достаточно для того, чтобы полностью уничтожить планету и все живое на ней.