США бессильны против ядерного удара России

Наземная система ПРО Соединенных Штатов не может отразить все ракетные атаки. Об этом заявила конгрессмен-республиканец Элис Стефаник.

Американский политик признала, что опасность представляет массированный ракетный ядерный удар России, Китая, КНДР или Ирана. По ее словам, тесты показали, что с такими угрозами США не справится.

"По сути, наши системы противоракетной обороны пытаются поразить пулю пулей, оставляя слишком мало пространства для ошибки", – написала Стефаник в Washington Examiner. В подтверждение она перечислила главные уязвимости американской наземной системы противоракетной обороны (ПРО).

Например, только десять из 18 испытаний системы ПРО оказались успешными с эффективностью 56%. Кроме того, наземная система ПРО США основана на двух базах (на Аляске и в Калифорнии), включающих суммарно 44 перехватчика, что оставляет незащищенным восточное побережье.

Конгрессмен отмечает, что использование потенциальными врагами ложных мишеней также снижает эффективность наземной системы противоракетной обороны США. "Противники бросают нам вызов на всех фронтах, стремясь расширить свое геополитическое влияние и подорвать интересы национальной безопасности США", – считает политик.

Ранее стало известно, что в Америке разработают новую ядерную боеголовку для сдерживания России. Боеголовками будут оснащены модифицированные ракеты Trident D5, которые запускают с подводных лодок.

Как писали Dni.Ru, В Пентагоне всерьез озаботились безопасностью соседей России в случае начала полномасштабной ядерной войны. Эксперты намерены изучить инфраструктуру Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши на предмет готовности к условиям военного времени.

Сейчас в мире накоплено несколько тысяч ядерных боезарядов. Эксперты предупреждают: даже десятой части этого арсенала достаточно для того, чтобы полностью уничтожить планету и все живое на ней.