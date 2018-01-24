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Общество

История любви студента-убийцы из Бауманки к своей жертве

Фото: instagram.com
В Сети появляются все новые подробности взаимоотношений Артема Исхакова с его жертвой. Возможно, у молодых людей до последнего были какие-то чувства друг к другу. 
прочитано 954 раза

Уже известно, что около двух лет назад между молодым человеком и Таней Страховой вспыхнул роман. Тогда он быстро закончился, так как девушка посчитала Артема слишком инфантильным. Позднее из комментариев подруг погибшей стало известно, что вскоре после расставания у девушки начались другие отношения: она полюбила молодого дизайнера из Питера. Как рассказывали подруги погибшей, пара постоянно ссорилась, подростки то расходились, то сходились.

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Все это время Таня жила в квартире вместе с Артемом, который продолжал ее любить. Молодой человек постоянно надеялся вернуть девушку, но все время получал отказ. Однако, недавно в Сети появились фотографии, которые могут поставить подобную версию под сомнение. На снимках, опубликованных в одном из сообществ в социальной сети "Вконтакте", посвященных страшному убийству Артемом своей возлюбленной, молодые люди запечатлены целующимся в окружении друзей.

В комментариях под публикацией сразу же разгорелась дискуссия: некоторые пользователи считали, что фотографии были сделаны незадолго до трагедии, когда Таня якобы уже поставила крест на отношениях с Артемом. Другие уверены, что молодых людей сфотографировали еще два года назад, когда они были парой.

"Фотки давнейшние (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Примечание редакции)", "они ж встречались когда-то", "это было двумя годами ранее. Ему было 17, получается", "В губы все равно не целуются. Она его морозила", – писали пользователи, уверенные в том, что расставание пары было окончательным.

Авторы сообщества, опубликовавшие вызвавшие бурную полемику снимки не стали сообщать, когда были сделаны эти кадры. При этом они на условиях анонимности выложили на страницу группы комментарий девушки, заявившей, что она знала Артема.

Публикация от @inthecarbehind

"Я была знакома с Артемом. Мы познакомились года два назад, вместе пошли на тусовку. Он рассказывал, что она была его большой любовью, первая его бросила. Очень страдал, но пришел в норму. Два дня назад я видела историю в ее инстаграме как Таня с Артемом и их друзьями веселились. Все нормально было. Я просто в шоке сейчас. Я Таню знала три года, учились вместе на первом курсе и дальше общались. На самом деле самое стремное, что на вид он был крайне адекватным мальчиком. Я никогда бы не могла представить, что такое могло бы случиться.Таня была очень милой девочкой, моей хорошей знакомой. Два дня назад только общались. Про жизнь Артема я ничего не знаю. Это не мой друг, виделись после знакомства пару раз. Мои знаковые говорят, что он принимал наркотики", – написала неизвестная девушка.

Публикация от @inthecarbehind

Напомним, как писали Dni.Ru, тела студента Бауманского института Артема и Тани Страховой нашли в квартире, которую они снимали на двоих.  Молодой человек убил девушку и несколько раз надругался над трупом, после чего покончил с собой. О намерении Артема свести счеты с жизнью стало известно из письма, которое он опубликовал в соцсети "ВКонтакте". Студент оставил пожелания коллегам и друзьям.

Автор: Михаил Войцеховский24 января 2018, 21:23

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