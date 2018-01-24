Подростков сводит с ума убийство девушки студентом Бауманки

Страшное убийство студентом Бауманки своей сожительницы подняло настоящую бурю в социальных сетях. Подростки не прекращают обсуждать подробности кровавой расправы.

На личных страницах молодежи во "Вконтакте" разгорается настоящая дискуссия. Одни называют девушку негодяйкой, загубившей жизнь парню, другие призывают своих подруг быть внимательнее и учиться на чужих ошибках. Многие из них постят к себе в аккаунт текст, который написал Артем Исхаков после убийства Тани Страховой. В социальной сети даже появилось сообщество, посвященное погибшим молодым людям. Члены группы нашли дом, в котором произошло убийство, и выложили в Сеть кадры из подъезда.

Кроме того, в сообществе собирается вся информация о молодых людях, жизнь которых трагически оборвалась. Молодежь нашла все аккаунты Артема и Тани во всех социальных сетях, и теперь строит конспирологические теории о том, что молодой человек на самом деле выжил. Якобы, Артем и Таня решили симулировать кровавую бойню, чтобы устроить некий перформанс. Мотивы молодых людей конспирологи объяснить не смогли.

Множество пользователей социальных сетей пишут страшные сообщения в поддержку убийцы: "Артем Исхаков лучший", "Темочка лучший, **** (девушке легкого поведения) досталось по заслугам". Некоторые дошли до совсем страшных заявлений: "Я твой Артем Исхаков, а ты моя Таня", "***** – ****** смерть (девушке легкого поведения – соответствующая смерть)" Многие выкладывают в Сеть фотографии обнаженной Татьяны Страховой.

Публикация от @inthecarbehind Апр 7, 2017 at 11:52 PDT

Между тем, знакомые погибшей сообщают журналистам все новые подробности. "У Тани была другая большая любовь. Парень по имени Игорь. Они то ссорились, то снова были вместе. Вероятно, это одна из причин, почему у Тани ничего не получилось с Артемом. Он был ей неинтересен. Зато у нее весь инстаграм в совместных фотках с Игорем", – приводит слова одной из однокурсниц погибшей газета "Комсомольская правда".

Напомним, ранее Dni.Ru подробно освещали кровавую трагедию, произошедшую в Москве. 19-летний студент Бауманки зарезал свою сожительницу и несколько раз надругался над трупом. Все подробности убийства молодой человек выложил на свою страницу в социальной сети "Вконтакте". После расправы над девушкой, отвергнувшей его любовь, Артем поконочил с собой.