Сопливые "террористы" атакуют российские школы

Нападения учеников на одноклассников в российских школах могут быть связаны между собой. Подобные "акции" могли координироваться через социальные сети, не исключают в спецслужбах. В свою очередь психологи отмечают, что детям необходим сброс энергии. Ее можно направить в позитивное русло, однако пока общество с этой задачей не справляется.

Три вооруженных нападения на школы, произошедшие за последние дни – в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ – возможно, взаимосвязаны. Свою службу в этом деле могли сослужить соцсети, предполагают в правоохранительных органах. Такая версия сейчас проверяется.

Эксперты высказывают мнения о том, что сегодня происходит с российскими детьми. К сожалению, школа в последние годы стала для ребят таким местом, где они чувствуют себя небезопасно в эмоциональном плане, отметила детский психолог Светлана Клюваева.

"Понятно, что эти дети – каким-то образом упущенные. Часто, как уже неоднократно было замечено, эти дети являлись объектами травли со стороны других учеников или учителей", – сказала Клюваева в интервью RT. По словам эксперта, для таких детей нападение становится единственным способом выместить свою ярость. Такие истории происходят все чаще – и, конечно, надо обратить серьезное внимание на обстановку в российских учебных заведениях.

19 января

В школе №5 в бурятском военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ девятиклассник устроил кровавую "мясорубку". Он явился в учебное заведение с топором и "коктейлем Молотова".

"Мы сидели на уроке. Тут к нам ворвались и кинули бутылку. Она взорвалась, шторы загорелись. Мы выбежали, девочку из нашего класса повалили и топором по голове дали несколько раз. Потом еще одной девочке ножом по лицу дали. Это был кошмар!" – рассказала девочка, ставшая свидетельницей нападения.

Учительница, которая пыталась остановить нападавшего, получила удар топором по голове. Один из учеников лишился пальцев, еще одной девочке удар в лицо буквально развалил щеку. Всего пострадали семь человек. Нападавший тоже в больнице. Он признался, что давно планировал свою акцию. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних".

По рассказам одноклассников, нападавший – сын майора ВДВ – слыл тихоней и примерным учеником. В то же время в школе вспоминают о нескольких случаях издевательства над ним со стороны сверстников.



18 января

Охранник одной из московских школ задержал ученика с опасным грузом. Школьник пытался пронести в учебное заведение несколько ножей и бензин для зажигалки. Видимо, чтобы спрятать в тайнике в ожидании, когда наступит день Х. Примечательно, что и у юного "мясника" из Улан-Удэ нашелся в школе такой схрон, где он держал бутылку с "коктейлем Молотова".

15 января



"Нормальным, добрым ребенком" называют одного из зачинщиков резни в пермском учебном заведении. Как рассказал отец подростка, сын увлекался компьютерными играми. 15 января на один из классов школы №127 в Перми напали двое подростков в масках, вооруженных ножами. Позже выяснилось, что это были один из учеников и его приятель – бывший ученик этой же школы. В результате ЧП пострадали 15 человек, 12 были госпитализированы. Учительница, которая собой закрыла четвероклашек от преступников, – в реанимации.

Примечательно, что даже после такой трагедии руководство учебного заведения в первую очередь заботилось о своей репутации и пыталось представить случившееся как бытовой инцидент. "В один голос стали нас убеждать, что между подростками произошла драка. Но мы же со слов детей знали, что было нападение в чистом виде. Естественно, все родители стали бурно реагировать на эти слова", – заявила журналистам родственница одного из пострадавших детей. По ее словам, родителей пытались успокоить и погасить скандал. Кстати, и в этом случае выяснилось, что малолетние преступники давно планировали свою акцию и не особо скрывали это в соцсетях. Никто всерьез этого, к сожалению, не воспринял.

Тем временем проблема становится – точнее уже стала - глобальной. Дети легко поддаются влиянию сверстников. И "героические" выходки одних учеников, некоторые из которых состояли на учете в психдиспансере, являются примером для других. Да и спецслужбы неспроста взялись за проверку соцсетей: в самом деле, очень уж похожи схемы, по которым действуют малолетние "террористы".

5 сентября

И вообще, учебный год выдался "урожайным" на трагические инциденты. Началось все еще 5 сентября в подмосковной Ивантеевке. Девятиклассник заявился на урок, вооруженный травматическим ружьем, дымовыми шашками и ножом. Тесаком он раскроил голову учительнице, от дыма и выстрелов из "травмата" пострадали трое учеников. Позже выяснилось, что школьник планировал нападение больше года, о чем открыто писал на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Предметом его поклонения были подростки из США, устроившие бойню в школе Columbine. Кстати, фанатами американских стрелков-самоубийц оказались и двое из пермской Мотовилихи.

Подражание отрицательным образцам стало большой проблемой российских подростков, уверен психиатр-криминалист Михаил Виноградов:





"У нас очень большие проблемы с детьми: они подражают фильмам, которые видят, и это очень большая проблема".

Однако, убежден психиатр, выход есть. Энергию молодого поколения надо направить в правильное русло. "Депутаты выступили с предложением восстановить советскую систему октябрят, пионеров, комсомольцев. Эта система очень хорошо работала. Конечно, там были хулиганы, но подавляющее большинство школьников были заняты по интересам. Они сбрасывали агрессию, которая находит выход в драках, через интересное дело. Они чем-то были заняты, увлечены. Сброс энергии может быть позитивным или негативным. Если детей увлечь, агрессия на окружающих минимизируется", – цитирует НСН Виноградова.

Печально то, что во всех описанных случаях подтвердилось: взявшихся за оружие подростков до этого травили – не только сверстники, но и учителя. Не менее печально, что никто из учеников или взрослых не обратил внимания на образ, который будущие "мясники" создавали себе в соцсетях. Так что главная причина таких трагедий с детьми, как бы нам не хотелось оправдаться – безразличие общества.