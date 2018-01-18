Актриса-лесбиянка унизила бывшего любовника из-за порно

Актриса и певица Крисси Чэмберс сделала предложение девушке. Таким образом американка отпраздновала победу в суде над своим бывшим молодым человеком.

После расставания с артисткой ее экс-возлюбленный выложил на порносайты видеозаписи их половых актов, сделанные без разрешения Крисси. Интимные ролики были сняты в 2009 году, когда Чэмберс было всего 18 лет. Девушку возмутило не только то, что молодой человек из мести обнародовал видео, но и то, что он указал ее настоящее имя и личные данные.

Высший суд Лондона признал вероломного англичанина виновным и приговорил к выплате потерпевшей крупной суммы в качестве моральной компенсации. Кроме того, суд постановил передать права на ролики 27-летней Чэмберс – теперь она может законно требовать от порносайтов удаления частного видео.

Крисси решила отпраздновать победу в деле, которое длилось с 2016 года, сделав предложение своей возлюбленной. Та с радостью согласилась.

Чэмберс поторопилась поделиться хорошими новостями с подписчиками в социальной сети Instagram. "Сегодня я выиграла дело о порно со мной и предложила самой невероятной девушке на свете жениться на мне", – написала она в своем аккаунте.

Публикация от Chrissy Chambers (@chrissychambers) Янв 17, 2018 at 6:45 PST

Крисси Чэмберс снималась в таких фильмах, как "+1", "Невидимая сторона", "Семейка Джонсов", "Дорожное приключение – 2", а также в сериале "Твое милое личико отправится в ад". Кроме того, она очень популярна на видеохостинге YouTube. Вместе со своей возлюбленной Крисси ведет канал, на который подписаны больше 700 тысяч человек.

Публикация от Chrissy Chambers (@chrissychambers) Сен 12, 2017 at 11:36 PDT

В нем девушки рассказывают о своей жизни, делятся переживаниями и записывают ремейки известных композиций. Также Крисси стала одной из самых известных активисток, выступающих против так называемого мстительного порно, жертвой которого она стала.