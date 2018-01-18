Женщина-лекарь "обрюхатила" сотни пациенток

Жительница Гвинеи обманывала своих клиенток весьма необычным способом. Знахарка обещала мечтающим о детях пациенткам, что они смогут родить после ее лечения.

"Метод" мошенницы по имени Камара заключался в том, что она давала женщинам сборы различных трав, при постоянном применении которых у них вырастали животы. Доверчивые клиентки были уверены, что действительно забеременели.

Услуга по местным меркам обходилась обманутым женщинам дорого: 33 доллара при средней месячной зарплате в стране около 48 долларов. По данным полиции, таким образом были "надуты" более 700 африканок в возрасте от 17 до 45 лет. Сама же знахарка

утверждает, что искренне хотела помочь своим клиенткам, сообщает Eg.ru. Камару поместили под стражу. Известие о ее аресте привело к полицейскому участку около 200 обманутых женщин, которые устроили протест 16 января.

Одна из пострадавших рассказала журналистам, что через несколько месяцев после первого приема "лекарств" снова пришла к Камаре для "проверки". Шарлатанка "потрогала живот" и подтвердила наличие плода внутри. Настоящий врач, осмотревший 47 пострадавших, предрек им длительные проблемы со здоровьем в будущем.

Напомним, в марте прошлого года на Камчатке пенсионерка перевела почти 2,7 миллиона рублей на имя 38-летнего жителя Смоленской области. Мужчина, который заявлял о своих экстрасенсорных способностях, якобы "лечил" двух дочерей 69-летней женщины от бесплодия. Пенсионерка переводила деньги на счет мошенника на протяжении четырех недель, пока об этом не узнала одна из ее дочерей.