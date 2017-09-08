Что должна уметь дорогая московская путана

Ученые из Высшей школы экономики (ВШЭ) проанализировали секс-рынок в Москве. Они выяснили, сколько стоят услуги проститутки и что влияет на политику ценообразования.

Изучив более 1800 интернет-анкет столичных путан, специалисты составили среднестатистический портрет проститутки. Итак, как правило, сексом за деньги занимается девушка 29 лет ростом около 170 сантиметров и весом 57 килограммов. Размер ее груди – третий, сообщается на сайте ВШЭ.

Средняя цена часовой услуги путаны в апартаментах – 3 818 рублей (по состоянию на осень 2015 года). Общий диапазон разброса цен достаточно велик – от 1 500 до 10 000 рублей.

Выездные эскорт-услуги стоят почти в два раза дороже – 7 211 рублей за час. В эту сумму входят не только временные и транспортные расходы, но также риск насилия или обмана. Минимальная цена надбавки за дополнительные услуги – 500 рублей. Максимальная может вдвое превышать почасовой тариф.

Больше всего зарабатывают девушки, которые готовы оказывать экстремальные услуги, так как в этом случае высоки риски и моральные издержки. Как ни странно, но исследователи пришли к выводу, что возраст путаны не играет решающей роли в ее успешности – мужчины в равной степени охотно пользуются услугами как молодых девушек, так и опытных, зрелых женщин.

При этом решающее значение в формировании цены на секс-услуги играет расположение апартаментов по отношению к центру Москвы. Удаление на одну станцию метро снижает стоимость визита примерно на 4,9%.

Немалую роль играет и качество фотографий в анкете секс-работницы. Профессиональный снимок увеличивал запрашиваемую цену на 16,7%.

Заработать больше проститутка может оказывая дополнительные услуги: обслуживание семейных пар, видеосъемка и так далее. Широкий ассортимент, ориентированный на состоятельных клиентов, и спрос на премиум-услуги поднимали цену на 7,6%.

