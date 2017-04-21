Зачем женатые мужчины ходят к путанам

Известный сайт знакомств для женатых мужчин провел опрос среди своих клиентов и выяснил, зачем они ищут секс на стороне. Оказалось, что представители сильного пола ходят к проституткам вовсе не для того, чтобы получить удовольствие, а "по необходимости".

Изучив ответы более шести тысяч мужчин со всего мира, интернет-портал Victoria Milan пришел к выводу, что походы "налево" – весьма распространенная практика "женатиков".Оказалось, что 47,3% из них хотя бы раз в жизни платили за секс, а 23,3% респондентов являются посещают проституток раз в неделю, пишет Daily Mail.

При этом, как отмечает издание, отношение мужчин к интиму за деньги весьма противоречивое – на грани любви и ненависти. Так, 35% опрошенных признались, что посещают секс-работниц не для удовольствия, а для "необходимого сексуального освобождения".

Более того, среди тех, кто регулярно пользуется услугами проституток, 80% признались, что бронируют минимальное количество времени (обычно час), чтобы "побыстрее покончить с этим". Основные причины, которые заставляют мужчин обманывать своих жен с путанами – "отсутствие доступного человека" (40,1%), а также "невозможность реализовать сексуальные фантазии с постоянной партнершей" (36%).

Как пояснила одна из представительниц экскорт-услуг, Лана Джейд, мужчины ходят в бордели, "потому что им не хватает интимности в отношениях, или же у их жен просто нет времени заниматься сексом". "Они по-прежнему любят своих жен, но чтобы удовлетворить потребность в интиме выбирают оплаченные свидания без обязательств", – добавила она. Лана также отметила, что если мужчина заказывает проститутку на длительное время (от трех часов и более), то дело не столько в сексе, сколько в близости.