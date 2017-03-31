Почему женщины соглашаются на беспорядочный секс

Однажды, когда я была молода и невинна, как свежая маргаритка, я столкнулась с омерзительным сексуальным явлением. С проституцией. Я бежала к бабушке с корзинкой, полной пирожков, когда увидела на тропинке двух путан. Эта встреча запомнилась мне на всю жизнь.

Проститутки выглядели отвратительно. Они были грязными, вульгарными, явно пьющими, а лица их, размалеванные дешевой косметикой, внушали ужас. Они курили дешевые папиросы, и хрипло разговаривали. Представили себе в красках?

У меня в голове билась только одна мысль – неужели мужчины настолько неразборчивы, что еще и готовы платить за это деньги? Девочки, вспоминайте эту картинку всякий раз, когда вам будут говорить о том, что мужчин мало, а женщин много.

Как это - мало, если даже самая непотребная женщина всегда с легкостью найдет мужчину, готового платить ей деньги за секс! Вместо того, чтобы поджав хвост бегать с табличкой "последний шанс", давайте лучше обсудим, как обстоят дела на самом деле!

Если мы обратимся к сухой статистике, то получим печальные цифры. Женщин в России действительно окажется больше на 10,7 миллионa. Это не просто армия, а население целой страны, такой как Чехия (10,5 миллионa), Греция (11,3 миллионa) или Португалия (10,4 миллионa). Именно этой статистикой оперируют мужчины, пытающиеся внушить нам ужас от осознания "последнего шанса".

А теперь давайте посмотрим распределение мужчин в различных возрастах. Мы увидим, что мальчиков рождается не меньше, а больше! Их количество до 20 лет превышает количество женщин! Затем, примерно к 30 годам, эта цифра сравнивается, и с 40 лет начинается небольшой дефицит. А вот в зрелом возрасте – 60, 70, 80 лет – разрыв оказывается уже существенным. Если же вы доживете до 100 лет, то шансы найти мужчину-ровесника будут 1:4.

Так что, если вам нет 40, и вы не собираетесь стать 100-летней невестой, количественная нехватка мужчина вам не грозит. Однако, обратимся к качеству мужского населения.

Примерно три миллиона населения страны – алкоголики. Еще миллион – наркоманы. Чуть меньше – находящиеся в местах лишения свободы. Большая часть перечисленных – именно мужчины. На мужчин же приходится и большая доля различных нарушений психики, больше склонности к физическому насилию. Сколько вы знаете маньяков-убийц мужчин и сколько женщин?

Тут-то и подстерегает женщин главная опасность. Ведь когда глаза застилает табличка "последний шанс" или "мужиков мало", легко согласиться на любую спасательную соломинку. А быть женой алкоголика, наркомана или вечного "сидельца" гораздо страшнее, чем остаться одной.

"Нету света, нету света, нету электричества… Нету качества мужчин – не надо и количества!" – утверждает народная мудрость. И мы – вместе с ней.