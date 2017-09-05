Врачей в России заставят работать по-новому

К 2019 году российских врачей ждут серьезные изменения. Им предложат работать по национальной системе клинических рекомендаций при основных заболеваниях.

Инициатива носит рекомендательный характер, однако в случае спорных моментов врачу придется объяснять, почему он отошел от рекомендаций по лечению пациента. Внедрение системы начнется в России уже в 2017 году, а к следующему должно будет распространиться на все регионы, сообщает газета "Известия".

В Министерстве здравоохранения изданию рассказали, что такая система будет применяться в стране впервые. По мнению сотрудников ведомства, клинические рекомендации помогут врачу принять верное решение при лечении основных заболеваний. В списке будет указано, какие лекарства лучше назначить пациенту, какой режим прописать, а также перечислены методы диагностики и лечения.

В качестве подготовительного этапа к введению новой практики Минздрав в 2016 году завершил систему электронного рубрикатора клинических рекомендаций и быстрый поиск алгоритмов диагностики и лечения. Для этого все врачи должны были снабжены компьютерами.

"С 2017 года эта система начинает внедряться повсеместно через автоматизированные рабочие места врачей. Внедрение во всех регионах должно быть завершено до конца 2018 года", – сообщили в министерстве. Чиновники отметили, что рекомендации пока носят консультативный характер, но со временем могут стать обязательными.

"Клинические рекомендации разрабатываются всем профессиональным сообществом. Они могут помочь, особенно молодым специалистам, принять правильное решение, рассказать о новых препаратах, методах диагностики. При этом нужно учитывать особенности каждого пациента. Врачи должны опираться на предложенные методы лечения, но стать догмой они не могут", – заявил вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев.