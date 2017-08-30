Почему больной ВИЧ ребенок умер в семье верующих

В Петербурге 27 августа умер инфицированный ВИЧ ребенок. Родители девочки уверяли, что он абсолютно здоров и не давали ей необходимых для поддержания жизни лекарств

Одно из плановых обследований Центра борьбы со СПИДом, где находился маленький пациент, подтвердило диагноз. В итоге, девочка умерла.

Это был грустной финал истории, которая началась еще в 2016 году. Тогда родители так же отказывались от антиретровирусной терапии, способной помочь ребенку. “Кристина (имя изменено) прекрасно выглядит и ничем не болеет”, – приводит слова супругов “Росбалт”.

Когда ей стало хуже, опекуны отвезли девочку в немецкую клинику, которая якобы лечит ВИЧ нетоксичными методами. Оттуда ребенок вернулся уже в критическом состоянии. Только решение суда заставило их отдать девочку в больницу, где ей провели курс лечения. Это помогло, девочка вернулась в норму.

После больницы родители, вопреки решению суда, перестали давать девочке препараты, что привело к печальной развязке летом этого года. Ребенок был усыновлен. Надзорные органы никогда не замечали за супругами ничего криминального: они уже воспитывали несколько приемных детей с разными диагнозами.

Опекуны не лечили своих детей классическими методами – они был уверены, что от лекарств больше вреда чем пользы. Взрослые считали, что СПИД – мистификация фармацевтических компаний, которые хотят заработать еще больше денег.

Смерть детей в семьях ВИЧ-диссидентов – довольно частое явление. Только в Петербурге ежегодно около десяти беременных женщин, болеющих ВИЧ отказываются от химиотерапии, и в результате ребенок рождается уже с диагнозом. Многие врачи считают, что в России сейчас бушует настоящая эпидемия страшной болезни. С января по март 2017 года в стране зарегистрирована 21 тысяча новых зараженных. В прошлом году вирус унес жизни 233 тысяч россиян.