Создан работающий без батареи телефон

Для того чтобы снизить энергопотребление, ученые использовали аналоговую передачу голоса. Кроме того, они переделали элементы гаджета.

Также исследователи применили излучатель, который активируется от радиоволн. Благодаря этому вышки сотовой связи могут стать своеобразным источником энергии для гаджета. "Просто представьте, что вы сможете звонить и отправлять сообщения даже если аккумулятор телефона разрядился", – цитирует руководителя исследовательской лаборатории Джошуа Смита портал Phone Arena.

Экспериментальная базовая станция использует нелицензированную частоту, предназначенную для радиосвязи с использованием передатчиков малой мощности. Поскольку новый сотовый аппарат использует эти сигналы для получения энергии, то пока он работает лишь в радиусе 15 метров от станции.

Meet the first cell phone that needs no battery to make calls



Ever since Martin Cooper, a senior engineer at Mot… https://t.co/hDm4iZFvui pic.twitter.com/wvauJQMnCX