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Создан работающий без батареи телефон

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksiy Maksymenko
Специалисты Вашингтонского университета в Сиэтле разработали прототип телефона, которому не требуется аккумулятор. Устройство способно работать за счет окружающей энергии.
прочитано 303 раза

Для того чтобы снизить энергопотребление, ученые использовали аналоговую передачу голоса. Кроме того, они переделали элементы гаджета.

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Также исследователи применили излучатель, который активируется от радиоволн. Благодаря этому вышки сотовой связи могут стать своеобразным источником энергии для гаджета. "Просто представьте, что вы сможете звонить и отправлять сообщения даже если аккумулятор телефона разрядился", – цитирует руководителя исследовательской лаборатории Джошуа Смита портал Phone Arena.

Экспериментальная базовая станция использует нелицензированную частоту, предназначенную для радиосвязи с использованием передатчиков малой мощности. Поскольку новый сотовый аппарат использует эти сигналы для получения энергии, то пока он работает лишь в радиусе 15 метров от станции.

Отмечается, что пока пользователю приходится нажимать кнопку для переключения из режима прослушивания в режим разговора, как если бы он говорил по рации. Кроме того, поддерживать диалог довольно трудно из-за статических шумов.

Созданный американскими учеными прототип устройства получил пока лишь несколько кнопок и светодиодный индикатор. Но скоро гаджет оснастят E-ink-дисплеем. Дата релиза новинки пока не известна.

Автор: Людмила Фоканова29 июня 2017, 18:03

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