Происходящий на Украине хаос за прошедшие три года с момента победы "революции достоинства" уже перестал кого-либо удивлять. Вполне буднично в Киеве озвучили очередную шокирующую новость: оказывается, артиллерийские склады с тактическими ракетами "Точка-У" охраняли двое офицеров в состоянии полного алкогольного опьянения.

"По состоянию на вчера в одной из частей на территории Украины, на складах которой хранятся ракетные выстрелы для ракет "Точка-У", военная прокуратура и военная служба правопорядка обнаружили на месте несения службы двух старших офицеров в состоянии полного алкогольного опьянения", – заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Он отметил, что охраной стратегического объекта занимались полковник и подполковник, которые уже уволены со службы. При этом главный военный прокурор подчеркнул, что это явно не одиночный случай.

Проверки на украинских военных хранилищах начались после инцидента в городе Калиновка Винницкой области. В ночь на 27 сентября там начался мощный пожар на складе боеприпасов с более чем 180 тысячами снарядов. Детонирующие боеприпасы в течение многих часов разлетались по окрестностям. Звуки от разрывов были слышны за много километров от эпицентра, в том числе в Виннице, которая находится на расстоянии 25 километров от Калиновки.





Правоохранительные органы оцепили участок автотрассы Киев– Винница. Было отменено движение поездов в близлежащих районах, эвакуированы четыре железнодорожные станции. Кроме того, власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от эпицентра взрыва.





В Киеве уже успели обвинить Москву в произошедшем. По словам советника главы МВД Украины Зорана Шкиряка, взрывы на складе в Калиновке – это "российская диверсия". "У меня по этим признакам, которые я наблюдаю, сомнений, что это российская диверсия, нет", – заявил он в комментарии телеканалу "112 Украина". Впрочем, уточнил наблюдательный чиновник, это его личное мнение.

