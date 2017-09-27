Новый позор Киева: Украина спалила главный склад оружия

Чрезвычайное происшествие на Украине – загорелся склад с боеприпасами. Инцидент произошел в городе Калиновка в Винницкой области.

Хранилище горело всю ночь, периодически выбрасывая в воздух взрывающиеся патроны и освещая окрестности ракетами. Звук детонирующих снарядов долетал до Винницы, расположенной в 26 километрах от арсенала. В ликвидации пожара участвуют больше тысячи человек и 47 единиц техники, в числе которой два переоборудованных для тушения огня танка.

Властям пришлось перекрыть участок автомобильной трассы Винница – Киев и отменить движение поездов. Четыре станции эвакуированы, люди массово уезжают из Винницы и окрестных селений. Добровольцы пишут посты в социальных сетях, предлагая бесплатно вывезти из опасной зоны людей, у которых нет машин. Кроме того, было закрыто воздушное пространство в радиусе 50 километров.

По сообщениям СМИ, это один из крупнейших складов боекомплекта на территории Украины. На площади 60 гектаров хранилось 188 тысяч тонн боеприпасов, в том числе там находились ракеты реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган". Ответственность за пожар будет нести командир части, но определить причину возгорания еще только предстоит, заявил представитель Вооруженных сил Украины Богдан Сеник. "Но определять виноватых можно будет только после того, как соответствующие оперативные правоохранительные группы выяснят, что там на самом деле произошло", – цитирует его телеканал "112 Украина".

По словам очевидцев, детонация была такой силы, что в окружающих склад деревнях взрывной волной выбивало стекла. "Убытки ожидаем только у нас на сотни тысяч, миллионы... Представляю, что ожидает людей, находящихся ближе. По информации, там находится один из самых больших арсеналов оружия и боеприпасов Украины... Спецслужбы и МО, как всегда, на высоте!" – пишет бизнесмен Виктор Пилипишин в своем Facebook.



По официальным данным, пострадавших среди мирного населения нет, но "Известия", ссылаясь на местные СМИ, сообщают о двух женщинах, травмированных разлетавшимися во все стороны снарядами. "Есть информация о двух раненых женщинах. У одной – травма головы, у второй – травма бедра", – передает агентство.