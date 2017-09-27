Украина обвинила Россию в собственной безалаберности

Украинские власти продолжают обвинять Россию во всех смертных грехах. На этот раз Москва оказалась "виновата" во взрывах на складе боеприпасов под Винницей.

Как заявил советник главы Министерства внутренних дел Украины Зоран Шкиряк, взрывы и пожар под Винницей являются ничем иным, как "российской диверсией". "У меня по этим признакам, которые я наблюдаю, сомнений, что это российская диверсия, нет", – заявил он в комментарии телеканалу "112 Украина". Впрочем, сразу же после этого наблюдательный чиновник уточнил, что это его личное мнение.

Склад боеприпасов в городе Калиновка Винницкой области загорелся в ночь на 27 сентября. По окрестностям разносились звуки разрывающихся снарядов. Это отчетливо было слышно в расположенной в 26 километрах от очага возгорания Виннице.

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли участок автотрассы Винница – Киев и отменили движение поездов в районе ЧП. Эвакуированы четыре станции, люди массово уезжают из окрестных населенных пунктов. Также было закрыто воздушное пространство в радиусе 50 километров.

Хранилище под Винницей – один из крупнейших складов боеприпасов на территории Украины. Его площадь – около 60 гектаров. Всего на складе хранилось 188 тысяч тонн снарядов, в том числе боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган".

При этом в вооруженных силах Украины (ВСУ) поспешили огорчить киевских чиновников и пропагандистов. Как заявил представитель ВСУ Богдан Сеник, ответственность за произошедшее несет командир воинской части. "Соответствующие оперативные правоохранительные группы выяснят, что там на самом деле произошло", – сказал он.





За последний год это уже второй крупный пожар на украинском складе боеприпасов. В марте возгорание произошло в хранилище в городе Балаклея Харьковской области.

Тогда главный военный прокурор Украины Анатолий Матос заявил, что инцидент якобы мог произойти в результате диверсии. Впрочем, никаких доказательств он не привел. Конечно, всегда проще обвинить во всем Москву, чем расписаться в собственной безалаберности и неспособности надлежащим образом хранить боеприпасы.

