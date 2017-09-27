Украина обвинила Россию в собственной безалаберности
Как заявил советник главы Министерства внутренних дел Украины Зоран Шкиряк, взрывы и пожар под Винницей являются ничем иным, как "российской диверсией". "У меня по этим признакам, которые я наблюдаю, сомнений, что это российская диверсия, нет", – заявил он в комментарии телеканалу "112 Украина". Впрочем, сразу же после этого наблюдательный чиновник уточнил, что это его личное мнение.
Склад боеприпасов в городе Калиновка Винницкой области загорелся в ночь на 27 сентября. По окрестностям разносились звуки разрывающихся снарядов. Это отчетливо было слышно в расположенной в 26 километрах от очага возгорания Виннице.
Сотрудники правоохранительных органов перекрыли участок автотрассы Винница – Киев и отменили движение поездов в районе ЧП. Эвакуированы четыре станции, люди массово уезжают из окрестных населенных пунктов. Также было закрыто воздушное пространство в радиусе 50 километров.
В Калиновке горит 48 арсенал ВСУ.— Валерия Малицкая (@ValeryMalitska) 26 сентября 2017 г.
Один из самых больших - 60 га, 188 тыс. тонн боеприпасов.#Калиновка #Винница #взрывскладов pic.twitter.com/FlRj7I4AdQ
Хранилище под Винницей – один из крупнейших складов боеприпасов на территории Украины. Его площадь – около 60 гектаров. Всего на складе хранилось 188 тысяч тонн снарядов, в том числе боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган".
При этом в вооруженных силах Украины (ВСУ) поспешили огорчить киевских чиновников и пропагандистов. Как заявил представитель ВСУ Богдан Сеник, ответственность за произошедшее несет командир воинской части. "Соответствующие оперативные правоохранительные группы выяснят, что там на самом деле произошло", – сказал он.
За последний год это уже второй крупный пожар на украинском складе боеприпасов. В марте возгорание произошло в хранилище в городе Балаклея Харьковской области.
Тогда главный военный прокурор Украины Анатолий Матос заявил, что инцидент якобы мог произойти в результате диверсии. Впрочем, никаких доказательств он не привел. Конечно, всегда проще обвинить во всем Москву, чем расписаться в собственной безалаберности и неспособности надлежащим образом хранить боеприпасы.
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