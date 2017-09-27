Стала известна судьба Вари Карауловой

Адвокат Варвары Карауловой, осужденной за связь с запрещенной террористической группировкой "Исламское государство", рассказал о ее буднях в колонии. По словам правозащитника, бывшая студентка МГУ устроилась работать закройщицей.

По словам адвоката Сергея Бадамшина, в тюрьме Караулова ни с кем не конфликтует, персонал к ней относится хорошо."Они понимают, что она за человек. Единственный вопрос при взгляде на нее – что она вообще здесь делает. У нее все нормально, насколько это слово вообще можно употреблять в ситуации, когда она находится в колонии", – цитирует его РИА Новости.

По словам адвоката, сейчас бывшая студентка МГУ работает закройщицей. "Ей доверили острые предметы". – добавил Бадамшин. Кроме того, Варвара решила не терять времени в колонии и продолжить свое образование. Девушка будет заочно учиться на юриста.

"Ей пришлют учебники и задания, дадут время на их выполнение", – пояснил адвокат, добавив, что это распространенная практика в тюрьмах. По его словам, заключенные могут даже получить второе высшее.



Напомним, суд признал Варвару Караулову виновной в попытке пересечь турецко-сирийскую границу и примкнуть к террористической группировке "ИГ". Девушка раскаялась в своем поступке, заявив, что не собиралась участвовать в экстремистской деятельности. В Сирию девушка хотела отправиться к своему возлюбленному Айрату Саматову, к которому у нее был лишь любовный интерес.