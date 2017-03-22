Приговор Варваре Карауловой оставили в силе

Верховный суд России отклонил жалобу защиты студентки МГУ Варвары Карауловой и признал законным вынесенный ранее приговор. Девушка проведет в колонии 4,5 года, передает "Газета.ru".
"Приговор Московского окружного военного суда оставить без изменения, жалобы защиты – без удовлетворения", – говорится в решении суда.
Как писали Dni.Ru, Московский окружной военный суд признал бывшую студентку МГУ виновной в попытке присоединиться к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
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