Раскрыты детали операции по устранению Доку Умарова

Причиной смерти чеченского террориста Доку Умарова, скончавшегося в 2013 году, названо отравление высокотоксичным веществом. Боевик повинен в нескольких громких терактах, после одного из которых была проведена спецоперация по его уничтожению.

Для ликвидации 49-летнего лидера боевиков Доку Умарова в Ингушетии в 2013 году была разработана и проведена спецоперация. Террорист скончался в результате отравления сильнодействующим веществом, сообщает "Интерфакс".



Федеральная служба безопасности России официально подтвердила информацию об обнаружении могилы Умарова. Ее нашли в горно-лесистой местности Ингушетии. В захоронении, кроме частей тела самого Умарова, находились останки еще нескольких боевиков, уничтоженных вместе со своим лидером. Все они были ликвидированы в результате спецоперации в сентябре 2013 года: их отравили сильным ядом. Из-за этого, как отмечает информированный источник, останки террориста стали очень токсичными, поэтому в Москву их перевозили с особыми мерами предосторожности. "Экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Умарову", – добавил он.

Доку Умаров был лидером северо-кавказских сепаратистов, возглавлял запрещенную в России организацию "Имарат Кавказ". На его счету такие громкие акции устрашения, как взрыв в аэропорту Домодедово в 2011 году, взрывы в московском метро в 2010-м, подрыв поезда "Невский экспресс" в 2009-м. Умаров числился в списке международных террористов. В свое время за информацию о его местонахождении была объявлена награда: пять миллионов долларов.

