Выбрать эффективную диету помогут фекалии

В последнем исследовании об эффективности диет датским ученым сильно помогли анализы фекалий на бактерии. Эксперимент был проведен с целью выяснить пригодность новомодного в Скандинавии рациона для похудения.

Ученые решили, что на этот фактор сильно влияет микрофлора кишечника и анализировали экскременты 118 мужчин и женщин с лишним весом на протяжении 26 недель. Половина подопытных ела свой обычный рацион, а половина питалась по правилам "новой скандинавской диеты", разработанной специально для снижения веса у жителей северных стран. Эта диета богата овощами, фруктами и клетчаткой. Количество потребляемой пищи не было ограничено. Она отличается от стандартного датского рациона высоким содержанием клетчатки (на 40% больше), а также большим содержанием белка (на 2%) и меньшим содержанием жира (на 3%).

Перед началом исследования ученые выясняли, каких бактерий в кишечнике больше у испытуемых – Prevotella или Bacteroides. Участники разделились примерно поровну. Однако результаты у людей с преоблоданием разных бактерий оказались совершенно отличными: В среднем те, кто придерживался новой скандинавской диеты, за полгода избавились от 3,5 кг. Те, кто не ограничивал себя в пище, сбрасывали в среднем 1,7 кг. Но независимо от того, чем в течение 26 недель питались участники эксперимента, больше килограммов сбрасывали те, у кого было больше Prevotella, чем Bacteroides. Добровольцы с преобладанием Bacteroides даже на новой скандинавской диете не теряли вес, сообщает Life.

Результаты исследования означают, что для похудения необходимы не только проверенные программы питания, но и диеты, подобранные индивидуально под кишечную микрофлору каждого конкретного человека. Самая проверенная схема питания может оказаться бесполезной, если бактерии в вашем желудке не поддерживают эффективную переработку именно этих продуктов.