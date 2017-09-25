У Джамалы начались проблемы из-за антироссийской песни о Крыме

Певица Джамала, победившая на международном конкурсе "Евровидение-2016", раскритиковала украинский закон. Ей не нравится квота, введенная на песни на иностранном языке.

Артистке не понравилось, что радиостанции обязаны транслировать в эфире не менее 35% украиноязычных произведений. В интервью она рассказала, что в мире существует множество отличных композиций на английском и русском языках. Джамала не считает, что украинцы обязаны вечно слушать "Два кольори" только из-за того, что радиостанциям приходится соблюдать квоту, сообщает 360.

Отметим, что под действие закона попала и песня самой Джамалы, с которой она выиграла "Евровидение-2016". Композиция 1944, исполненная на английском, рассказывает о страшной и тяжелой судьбе крымских татар. Она пела о том, как в ее дом "приходят незнакомцы и всех убивают, говоря, что они не виновны". В припеве, который исполняется на татарском, Джамала сетует, что не "смогла провести свою молодость там, потому что вы забрали мой мир". Автор песни обвиняет кого-то в похищении душ крымских татар.

Напомним, что это не единственный ущемляющий другие языки украинский закон. Недавно очередная инициатива Киева стала поводом для международного скандала. Представители Венгрии направили в ООН жалобу на новый законопроект, принятый на Украине. Согласно этому документу, национальные меньшинства на территории Незалежной больше не смогут учиться на родном языке.

Такой закон не приняли ни представители Европы, ни России. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что образовательная политика Украины идет вразрез с ценностями Евросоюза. "Позорно, что страна, стремящаяся к более тесным связям с ЕС, приняла закон, прямо идущий против европейских ценностей", – сказал он.

Представители российского Министерства внутренних дел заявили, что этот закон, принятый Украиной, нарушает Конституцию страны. "Максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима", – так прокомментировали в МИДе новую инициативу Киева.