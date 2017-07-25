У России появится Экологический кодекс

Защитить право гражданина на жизнь в благоприятной окружающей среде должен Экологический кодекс. Необходимо вернуться к вопросу создания такого свода законов, уверена омбудсмен Татьяна Москалькова.

Заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека 25 июля было посвящено проблемам экологии. Во время дискуссии вспомнили о том, что законы и нормативные акты, имеющие отношение к этой сфере, разрознены.

"Мы считаем, что назрела необходимость все разрозненные нормативные акты объединить в Экологический кодекс", – сказала на заседании уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Ситуация, по мнению Москальковой, требует и новых законодательных инициатив. Омбудсмен предложила внести в Градостроительный кодекс изменения, запрещающие разработку и принятие правил землепользования и застройки в отсутствие генерального плана. Кроме того, необходимо разработать проект закона о защите зелёных насаждений в городах России. Он должен учитывать опыт Москвы и Санкт-Петербурга и предусматривать режим сохранения дикорастущих городских растений.

Москалькова считает, что надо создать законодательную базу, правовые и экономические механизмы возмещения вреда здоровью, обусловленного экологическими и санитарными правонарушениями. Разработанный проект пройдет обсуждение в профильных комитетах региональных законодательных органов.

Заседание Координационного совета проходит во Владимире. В нем участвуют уполномоченные из большинства российских регионов. Мероприятие посвящено защите прав человека на благоприятную окружающую среду. Институт уполномоченного по правам человека является государственным органом, который участвует в охране, защите, пропаганде прав и свобод и оказании квалифицированной юридической помощи, напоминает РАПСИ. Татьяна Москалькова была назначена на должность омбудсмена в 2016 году.

Более 1700 жалоб на нарушение экологических прав поступило уполномоченным за прошлый год. Это в два раза больше, чем в год предыдущий. Москалькова связывает возросшее число обращений с ростом доверия к институту. Проблемы, о которых сообщают граждане – увеличение объемов отходов производства, загрязнение почвы, атмосферы, воды. В лидерах по числу жалоб на экологию – Челябинская и Московская области и Москва.