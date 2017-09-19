Захарову в красной майке признали красавицей

Убийство спортсмена в Москве Шоу "Голос" Интервью Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Вторник 19 сентября
Лента новостей
20:02
Алексей Ананьев: Поддерживать бег – важная спортивная миссия
19:16
За сутки из окон выпали четверо юных москвичей
19:07
Командировки по выходным: депутаты будут чаще ездить в регионы
19:05
В жилом доме в Петербурге произошел взрыв газа
18:39
Дзюба перед игрой подшутил над детьми (видео)
18:38
Виктория Дайнеко объявила о разводе
18:16
В Венеции россияне передрались на свадьбе
18:03
Обиженная любовница застрелила и расчленила парня
17:57
Под Краснодаром "самурай" бросался на прохожих с саблей
17:41
Движение поездов на МЦК временно приостановлено
17:39
Госдума укрепит взаимодействие со Счетной палатой
17:23
Вскрылись новые нарушения в деле "пьяного" мальчика
17:22
Госдума сократит перерывы ради общения с избирателями
17:03
Объявлена стоимость новой Lada Vesta
16:46
Мединский обогрел Тарасову на Красной площади
16:43
Актриса Глафира Тарханова родила четвертого ребенка
16:33
Убийцу ходока Иванова отправили за решетку
16:22
Петербург станет столицей парламентаризма
16:17
Владимир Познер пропал с Первого канала
16:11
Легендарный дядя Дживан выступит с сольным концертом снова в Москве
16:11
В Москве откроется "Детская площадка" Ирины Богушевской
16:10
Звезды телеэкрана расскажут детям сказки Андерсена
16:05
В Москве прошла новая волна эвакуаций
16:00
Как жил легкоатлет Иванов
15:46
Билан показал "постельное" фото
15:44
В Абхазии погибла 80-летняя туристка из России
15:42
Кудрявцеву поздравляют с новорожденным
15:30
Мэри Поппинс вернулась: пожилая немка с зонтиком напала на Меркель
15:28
Песков поймал за язык болтливого Порошенко
15:10
Pornhub предложил Дурову помочь с женщинами
15:07
Раскрыты миллионные премии российских призеров Игр-2018
15:05
Лавров рассмешил журналистов русскими ответами (видео)
14:59
В Петербурге умер известный российский писатель
14:37
Главные мифы о КНДР
14:33
Как распознать "своего" мужчину​​ с первого взгляда
14:29
Чему не учат в школе
14:27
Муж Ольги Кормухиной сделал ей бесценный подарок
14:25
Объявившему о болезни Домогарову стало хуже
14:16
Под Москвой над школьницей надругался отчим
14:12
Жена ушла от Меньщикова из "Дома-2" после измен
13:49
Друзья бросили умирать раненного ножом спортсмена Иванова
13:47
Шепелев убит бесчеловечным заявлением Малахова
13:43
Путин дал шанс Меркель перед выборами
13:25
Избитая Кравец рвет и мечет из-за гнусных оскорблений прислуги
13:23
Что случилось с лицом Елены Малышевой
13:22
Буйная покупательница разделась догола у кассы (видео)
13:18
Мособлгаз ввел в эксплуатацию два газопровода в городском округе Шаховская
13:03
Ученые разработали вакцину против кариеса
12:59
Из компании сына Чайки похитили сотни миллионов
12:59
Мать с ребенком погибли при пожаре под Вологдой
12:49
Убийцей легкоатлета Иванова оказался приезжий из Чечни
12:39
Больной раком Хворостовкий не может петь
12:19
Любовница пожаловалась на похотливого попа из "Дома-2"
12:14
Под Петербургом боевой вертолет дал ракетный залп по зрителям
11:53
Выпросивший подачку Порошенко стал угрозой для Европы
11:53
Мечтавшая стать "чудо-женщиной" модель удалила себе 6 ребер
11:50
Крутой об уходе Аллегровой со сцены: Она просто устала
11:46
Модная Чурикова в 73 года блеснула на премии
11:43
У Табакова роман с молодой актрисой
11:41
Под Архангельском пенсионера забили и сожгли из-за зарядного устройства
11:29
Возвращение планеты-убийцы напугало землян
11:25
Волочкова врезала Борисовой за обвинения в алкоголизме
11:23
Легкоатлета Иванова убили из-за девушки на глазах у двух друзей
11:17
Пенсионерку осудили за жестокое убийство кошек
11:06
Рак и ожирение вызывает одна и та же причина
11:05
Энергетики Тюмени отстояли свою честь
10:56
Иван Ургант возмутил циничной шуткой о Великой Отечественной войне
10:44
В ДТП с верблюдом погибли пять человек
10:28
Smart Brabus ForFour: автомобиль для городского щеголя
10:22
В Москве зарезали 23-летнего спортсмена
10:13
41-летняя Екатерина Гусева показала живот
09:52
Как заманить женщину в постель
09:46
Попавшей под поезд школьнице удалось выжить
09:39
Маликов покорил публику сексуальным видом
09:37
Обвиняемый в убийстве чемпиона мира в Хабаровске сдался властям
09:24
На юге Москвы после падения из окна погибла женщина
09:15
Журналисты "Известий" пострадали от телефонных террористов
09:11
Трое детей нелепо погибли во время игры (видео)
08:56
Курс доллара ждет резкое падение
08:52
Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
08:48
В Москве у безработного отобрали Mercedes за 4,5 млн
08:41
Россия готовится к отправке Меркель в Сибирь
08:29
Лавров оставил Киев без шанса на провокацию
08:23
Пугачева с размахом отметила день рождения двойняшек
08:16
Порошенко выпросил для голодающей Украины летальное оружие
07:54
В банке на юго-востоке Москвы произошел взрыв
22:04
Душа истощенного Караченцова хочет освободиться
22:02
Дуров попал в скандал из-за женщины
21:58
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
21:54
Мать Сати Казановой плачет из-за сплетен
21:45
В столице эвакуировали ТЦ "Метрополис"
21:24
На юге Москвы произошло заказное убийство
21:18
В Сети сообщили о нападении на солиста "Танцы минус"
21:09
Кремль расстроил планы наивного Трампа
21:08
Украинка довела Шарапову до бешенства
20:47
От Меньщикова из "Дома-2" ушла жена с детьми
20:44
В Москве два человека погибли под колесами электричек
20:40
Заступившемуся за девушек охраннику отрезали ухо
20:15
В аварии на западе Москвы разбилась 10-летняя девочка
20:07
Порногигант снял презентацию в стиле iPhone (видео)
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
Алла Пугачева ослепла из-за осложнения после гриппа
Иван Ургант возмутил циничной шуткой о Великой Отечественной войне
Волочкова врезала Борисовой за обвинения в алкоголизме
Максакова ответила на дерзкие нападки Собчак
Неожиданные подробности кровавой драки Глинникова с невестой
Общество

Захарову в красной майке признали красавицей

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press/mzakharovamid
Мария Захарова иногда публикует фото, на которых пропагандирует здоровый образ жизни. Многочисленные поклонники и подписчики дипломата в соцсетях всегда с восторгом реагируют на такие публикации и поддерживают своего кумира.
прочитано 979 раз

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова разместила в Facebook очередную фотографию, где выглядит спортивной и подтянутой красавицей. "Всем мира, добра и здоровья", – подписала она публикацию. Поклонники и подписчики засыпали Марию комплиментами.

ПО ТЕМЕ

Мария Захарова поразила сияющей красотой

 Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

"Какая сильная и здоровая она, наша Мария – голос России,голос Любви!", "В такую руку туфельку на шпильке и... на трибуну ООН", "Сильные люди – сильное государство!", "Вау, МИД в надежных руках!", "Про Руку Кремля уже было?", "Ого! Мидовские бицепцы рулят!", "Вы, Мария, очень хороший пример нам подаете, спасибо вам!", "Молодец Маша!!! Крепкая как Родина (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – комментируют фотографию дипломата пользователи соцсети. 

Мария Захарова почти не публикует в Facebook личные снимки: эта, из спортзала, очередное неожиданное исключение. Раньше представитель российского МИДа выложила свое фото с предложением рассмотреть в ее глазах цвет московского неба. "У меня глаза меняют оттенок от света и цвета неба или моря. Мне сказали, что это какая-то особенность структуры зрачка", – написала в своем Facebook Захарова.

Пять тысяч лайков за несколько часов, два десятка перепостов, больше трех сотен комментариев. Подписчики и друзья, как обычно, бурно отреагировали на фотографию роковой красавицы в высоком дипломатическом ранге.

Есть у спикера МИДа и спортивный кумир. Мария многие годы любит художественную гимнастику. "Если есть в спорте человек, которым восхищаюсь с точки зрения трудоспособности, самоотдачи, обозначения цели и ее достижения, то это Ирина Винер, – считает Захарова. – Она является высочайшим профессионалом, тактиком и стратегом в спорте. Поэтому каждый раз следить за тем, что происходит на гимнастическом ковре, – это большое удовольствие". А вот политике, по мнению дипломата, совсем не место в спорте. "Политика грубейшим, грязнейшим способом постоянно вмешивается в спорт. Она, к сожалению, исключительно мешает всем – и спортсменам, и тренерам, и федерациям, и зрителям", – приводит слова спикера "Матч ТВ".

Автор: Алексей Минин19 сентября 2017, 16:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие наряды Марии Захаровой

567

комментарии

Политика

Путин дал шанс Меркель перед выборами
Выпросивший подачку Порошенко стал угрозой для Европы
Лавров оставил Киев без шанса на провокацию
Кремль расстроил планы наивного Трампа

Шоу-бизнес

Фото с веселой вечеринки дочек Глаголевой
Победительница "Битвы экстрасенсов" о Хворостовском: Осталось только молиться
Владимир Познер пропал с Первого канала
Билан показал "постельное" фото

Проишествия

Как жил легкоатлет Иванов
Мэри Поппинс вернулась: пожилая немка с зонтиком напала на Меркель
Трое детей нелепо погибли во время игры (видео)
Назван виновник смерти дочери известного ведущего

Lifestyle

Кобзон раскрыл предсмертные планы Соткилавы
Садальский возмутил шуткой о "Матильде"
Больной Табаков вышел на сцену после укола
Михалкова подловили на двуличии из-за скандала с "Матильдой"
Шоу-бизнес

Волочкова врезала Борисовой за обвинения в алкоголизме

Балерина обозвала телеведущую больной
Шоу-бизнес

Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"

Даже для такого скандального проекта поступок ведущей стал перебором
Шоу-бизнес

У Табакова роман с молодой актрисой

Актер счастлив в новых отношениях
Шоу-бизнес

Что случилось с лицом Елены Малышевой

Фанаты уверены, что ведущая перестаралась с уколами красоты

Гороскоп

Душа истощенного Караченцова хочет освободиться
Гороскоп с 18 по 24 сентября
Бледанс снова выйдет замуж
Кейт Миддлтон пообещали мальчика

Фоторепортажи

Мединский обогрел Тарасову на Красной площади
Пугачева с размахом отметила день рождения двойняшек
Соблазнительная Нетребко отметила 46-летие
Навка закатила шикарный праздник для дочери

Спорт

Украинка довела Шарапову до бешенства
Мария Кириленко показала ребенка после тайных родов
Слепцова после жуткой аварии: Нашей Ольге досталось
Рогозин пристыдил Овечкина за отказ от Олимпиады

Регионы

Буйная покупательница разделась догола у кассы (видео)
Пьяный поп-матерщинник стал восходящей звездой Сети
"Почта России" оказалась в центре громкого скандала
Хирург надавал подзатыльников потерявшему глаз ветерану
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru