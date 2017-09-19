Захарову в красной майке признали красавицей

Мария Захарова иногда публикует фото, на которых пропагандирует здоровый образ жизни. Многочисленные поклонники и подписчики дипломата в соцсетях всегда с восторгом реагируют на такие публикации и поддерживают своего кумира.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова разместила в Facebook очередную фотографию, где выглядит спортивной и подтянутой красавицей. "Всем мира, добра и здоровья", – подписала она публикацию. Поклонники и подписчики засыпали Марию комплиментами.

"Какая сильная и здоровая она, наша Мария – голос России,голос Любви!", "В такую руку туфельку на шпильке и... на трибуну ООН", "Сильные люди – сильное государство!", "Вау, МИД в надежных руках!", "Про Руку Кремля уже было?", "Ого! Мидовские бицепцы рулят!", "Вы, Мария, очень хороший пример нам подаете, спасибо вам!", "Молодец Маша!!! Крепкая как Родина (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – комментируют фотографию дипломата пользователи соцсети.

Мария Захарова почти не публикует в Facebook личные снимки: эта, из спортзала, очередное неожиданное исключение. Раньше представитель российского МИДа выложила свое фото с предложением рассмотреть в ее глазах цвет московского неба. "У меня глаза меняют оттенок от света и цвета неба или моря. Мне сказали, что это какая-то особенность структуры зрачка", – написала в своем Facebook Захарова.

Пять тысяч лайков за несколько часов, два десятка перепостов, больше трех сотен комментариев. Подписчики и друзья, как обычно, бурно отреагировали на фотографию роковой красавицы в высоком дипломатическом ранге.

Есть у спикера МИДа и спортивный кумир. Мария многие годы любит художественную гимнастику. "Если есть в спорте человек, которым восхищаюсь с точки зрения трудоспособности, самоотдачи, обозначения цели и ее достижения, то это Ирина Винер, – считает Захарова. – Она является высочайшим профессионалом, тактиком и стратегом в спорте. Поэтому каждый раз следить за тем, что происходит на гимнастическом ковре, – это большое удовольствие". А вот политике, по мнению дипломата, совсем не место в спорте. "Политика грубейшим, грязнейшим способом постоянно вмешивается в спорт. Она, к сожалению, исключительно мешает всем – и спортсменам, и тренерам, и федерациям, и зрителям", – приводит слова спикера "Матч ТВ".