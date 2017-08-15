Мария Захарова поразила сияющей красотой

Мария Захарова почти не публикует в Facebook личные фотографии. Очередное исключение из этого правила было опубликовано дипломатом с предложением рассмотреть в ее глазах цвет московского неба.

"У меня глаза меняют оттенок от света и цвета неба или моря. Мне сказали, что это какая-то особенность структуры зрачка", – написала в своем Facebook Мария Захарова.

Пять тысяч лайков за несколько часов, два десятка перепостов, больше трех сотен комментариев. Подписчики и друзья Марии как обычно бурно отреагировали на фотографию роковой красавицы в высоком дипломатическом ранге.

"Мария Владимировна, у вас многому научиться можно. Когда у человека масса дел, он успевает все, даже пообщаться в Сети", "А вдруг все наоборот – от настроения меняется цвет глаз, а за ним – и цвет неба?)", "Красивая русская женщина – для любимого – надежная опора, не сломается под, если налетит, житейским ураганом–напором. Всегда в беде поддержит, лишь ты, суженый, люби ее крепко – в России женщины такие – не редкость", "Мария Владимировна, Вы очень красивы и страшно умны ))), мой муж от Вас без ума (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – это лишь часть комментариев из топа. И правда, у фотографии такой эффект, будто лицо Марии светится.

В прошлый раз пользователей раззадорило фото Захаровой, на котором она, в косухе и с ярким макияжем, запечатлена сидящей на заднем сиденье автомобиля, – об этом писали Dni.Ru. То селфи собрало более 11 тысяч лайков и под тысячу комментариев.