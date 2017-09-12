Секс-куклы оказались способными на массовые убийства
Об смертельной опасности секс-кукол заявил специалист в области кибербезопасности Ник Паттерсон, передает The New York Post. Как объяснил программист, современные роботы "для взрослых" становятся все более совершенными и умными. Ведь чем они больше похожи на человека, тем потенциально большее удовольствие могут доставить владельцу.
Однако у высокотехнологичных секс-игрушек с высоким уровнем искусственного интеллекта есть и другая, опасная сторона. По словам Паттерсона, подобные устройства подключены к интернету, а значит, их могут взломать хакеры. Получив доступ к такой игрушке, киберпреступники могут заставить ее делать все что угодно, так как они получают полный контроль над всеми частями ее тела.
Это может потенциально грозить хозяевам роботов увечьями, травмами и даже смертью. Подобно массовым атакам на компьютеры, хакеры способны также массово взломать секс-куклы и тогда большому количеству людей грозит опасность. Именно поэтому владельцам подобных роботов стоит быть осмотрительнее в процессе их эксплуатации. Как отмечает автор заметки, предупреждения Паттерсона могут показаться кому-то надуманными, однако стоит помнить о том, что современные секс-куклы ничем не отличаются от компьютера или телефона.
Напомним, ранее порноресурс xHamster совместно с компанией iDoll создали идеальную резиновую куклу, отвечающую основным секс-потребностям сильного пола.Как утверждают производители, у резиновой девушки "гладкая, бархатистая кожа", совсем как у настоящей. Заказывая идеальную подружку, можно выбрать размер ее груди (M, L, ХХL или же "фитнес"). Кроме того, кукла может быть блондинкой или брюнеткой.
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