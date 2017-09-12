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Секс-куклы оказались способными на массовые убийства

Фото: GLOBAL LOOK press/Diana Mrazikova
Похоже, в скором времени людей начнут уничтожать роботы, совсем как в фантастических фильмах ужасов. Об этом всерьез заявили эксперты по кибербезопасности, которые считают что владельцам секс-кукол стоит быть осмотрительнее.
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Об смертельной опасности секс-кукол заявил специалист в области кибербезопасности Ник Паттерсон, передает The New York Post. Как объяснил программист, современные роботы "для взрослых" становятся все более совершенными и умными. Ведь чем они больше похожи на человека, тем потенциально большее удовольствие могут доставить владельцу. 

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Однако у высокотехнологичных секс-игрушек с высоким уровнем искусственного интеллекта есть и другая, опасная сторона. По словам Паттерсона, подобные устройства подключены к интернету, а значит, их могут взломать хакеры. Получив доступ к такой игрушке, киберпреступники могут заставить ее делать все что угодно, так как они получают полный контроль над всеми частями ее тела. 

Это может потенциально грозить хозяевам роботов увечьями, травмами и даже смертью. Подобно массовым атакам на компьютеры, хакеры способны также массово взломать секс-куклы и тогда большому количеству людей грозит опасность. Именно поэтому владельцам подобных роботов стоит быть осмотрительнее в процессе их эксплуатации. Как отмечает автор заметки, предупреждения Паттерсона могут показаться кому-то надуманными, однако стоит помнить о том, что современные секс-куклы ничем не отличаются от компьютера или телефона. 

Напомним, ранее  порноресурс xHamster совместно с компанией iDoll создали идеальную резиновую куклу, отвечающую основным секс-потребностям сильного пола.Как утверждают производители, у резиновой девушки "гладкая, бархатистая кожа", совсем как у настоящей.  Заказывая идеальную подружку, можно выбрать размер ее груди (M, L, ХХL или же "фитнес"). Кроме того, кукла может быть блондинкой или брюнеткой.

Автор: Рудольф Великолепный12 сентября 2017, 09:53

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