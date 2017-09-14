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Общество

Огурцы лучше всего растут под регги и Цоя

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
На базе Института овощеводства НАН Беларуси выяснили, какая музыка больше всего нравится белорусским огурцам. Специалисты предложили растениям несколько стилей музыки: джаз, регги, латино, альтернативу и даже группу "Кино".
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Для содействия в эксперименте исследователи пригласили известных белорусских музыкантов, которые и выбрали подходящие для огурцов композиции. Каждый исполнитель при этом настаивал на своей любимой музыке, сообщает БелТА. 

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Вооружившись плей-листами выбранных композиций, звуковой аппаратурой и терпением, организаторы ежедневно на протяжении всего отведенного на эксперимент времени ставили огурцам свою музыку. Певица Берта ставила огурцам джаз. Бармен и музыкант Игорь Чистобаев выбрал музыку в стиле регги, причем исполнял зажигательные рифы белорусских групп Botanic Project и Sunity вживую на укулеле. Анна Шалютина устраивала огурцам дискотеки в стиле латино. Олег Лимон из команды No comment band был уверен, что огурцам нравится альтернативная музыка. Ведущий, шоумен и музыкант Виталий Воднев своего питомца баловал ритмичным техно от Depeсhe Mode, при этом вживую пел "Купалинку" и "Алюминиевые огурцы" Цоя.

В результате оказалось, что больше всех прибавили в росте те огурцы, которые слушали регги на укулеле. Этот солнечный стиль музыки больше всего пришелся по сердцу зелени, судя по полученным показателям роста. При этом до призового места чуть-чуть не дотянули огурцы, которые слушали Цоя и белорусские народные мотивы в живом исполнении Виталия Воднева. В следующем году эксперимент вероятнее всего будет продолжен, и не исключено, что он будет более  масштабным.

Автор: Алексей Минин14 сентября 2017, 22:07

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