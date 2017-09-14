Психологи объяснили нападки Поклонской на "Матильду"

Противостояние депутата Госдумы Натальи Поклонской и режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя с каждым днем усиливается. Психологи и психиатры проанализировали публичные выступления бывшего прокурора Крыма и объяснили, зачем нужна вся эта шумиха.

По словам психолога Артура Гараганова, Наталья Поклонская совсем не похожа на агрессивного религиозного фанатика. Он отметил, что действия депутата, связанные с фильмом "Матильда", напоминают эффектную пиар-кампанию.

"Поклонская имеет высшее образование, так или иначе разбирается в политике, дипломатии. Это говорит о том, что все ее шаги, скорее всего, выверены и осознанны", – цитирует специалиста Life.ru.



Психиатр Андрей Березанцев также уверен, что депутат Госдумы стремится привлечь внимание к своей персоне. Однако Поклонская выбрала не слишком грамотный стиль пиара, указал он.

Психолог Ольга Маховская подчеркнула, что экс-прокурор Крыма – карьеристка, демонстрирующая преданность руководству страны. "Ее поведение (слова о любви к царю, отстаивание его чести) – доказательство того, что власть для нее — все. Правда, неизвестно, насколько в будущем ей это поможет в карьере", – добавила эксперт.

По ее словам, Поклонская пережила очень быстрый политический взлет, а навыки поведения в рамках нового статуса приобрести не успела. "Она ведет себя часто очень по-детски. Даже ее пристрастие к императору я объясняю ее застреванием в той инфантильной фазе, когда ребенок фантазирует. Например, как бы было здорово, если бы у него была другая жизнь, если бы он родился в другой семье, скажем, императорской... Тогда бы все сложилось по-другому. Возможно, за этим скрывается личное неблагополучие и отсутствие теплых и прочных отношений в семье", – предположила Маховская.

Напомним, что Поклонская на протяжении нескольких месяцев пытается запретить выход на большие экраны фильма Учителя "Матильда". Картина о любовной связи танцовщицы и Николая II оскорбляет чувства верующих, уверена депутат.