Сколько денег нужно россиянам для счастья
Исследовательский центр Superjob опросил 2 500 трудоустроенных, социально активных граждан страны и выяснил, сколько денег им нужно, чтобы чувствовать себя счастливыми. Оказалось, что в 2017 году россиянам для удовлетворения всех нужд необходимо получать 184 тысячи рублей в месяц, передает Russia Today.
Также участники опроса заявили, что, по их мнению, бедным можно считать человека, зарабатывающего менее 17 тысяч рублей в месяц. Состоятельными же большинство считают тех, кто получает свыше 463 тысяч рублей в месяц.
Для жителей Москвы эти показатели оказались несколько выше. Так, порог бедности опрошенные определили в 20 тысяч рублей в месяц, богатства – в 563 тысячи рублей в месяц. Чтобы чувствовать себя счастливыми, жителям столицы нужно зарабатывать 202 тысячи рублей.
В Санкт-Петербурге бедными респонденты считают тех, кто получает меньше 18 тысяч рублей в месяц, богатыми – тех, чья зарплата – более 417 тысяч рублей. Для счастья же жителям культурной столицы нужно несколько больше, чем москвичам, – 213 тысяч рублей.
В регионах порог бедности оказался ниже, чем в Москве и Петербурге, – 16 тысяч рублей. Богатым человеком в глубинке считается тот, кто получает от 450 тысяч рублей в месяц. А для счастья жителям провинции достаточно 180 тысяч рублей.
Эксперты исследовательского центра подчеркнули, что представления россиян о финансовом благополучии, а также пороге бедности тесно связаны с экономической ситуацией в стране. "В непростые времена мы согласны на меньшее, но, как только жизнь налаживается, ожидания начинают ползти вверх", – заявили в пресс-службе компании.
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