Чего россияне боятся больше всего

Социологи провели опрос среди россиян на тему того, чего они боятся больше всего. Оказалось, что большинство опрошенных переживают на здоровье близких.

Страх, связанный с болезнями родственников, свойственен 63% россиян. 48% респондентов также больше всего озабочены собственным здоровьем, сообщает "Левада-Центр".

Кроме того, многих россиян крайне волнует их финансовое благополучие. Так, 42% респондентов признались, что боятся бедности, потери работы (30%), а также потери сбережений (29%).

40% участников опроса боятся мировой войны, а также смерти (33%) и стихийных бедствий (32%). 29% опрошенных признались, что опасаются нападения преступников, а также произвола властей, беззакония. 27% россиян заявили, о том, что их пугает старость, 25% боятся публичных унижений и оскорблений, 23% – боятся заразиться ВИЧ-инфекцией. 17% респондентов опасаются ужесточения политического режима и возвращения массовых репрессий.

Опрос был проведен в конце августа текущего года среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше. Респонденты проживают в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Аналогичный опрос ВЦИОМ проводил в июле текущего года. Тогда исследователи отмечали, что больше всего граждан страны пугают вероятные международные конфликты и рост цен. Чуть меньше они переживают по поводу собственного здоровья и трудностей, связанных с получением медицинской помощи.