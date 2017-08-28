Россияне назвали идеальный возраст для брака
Согласно данным ВЦИОМ, большинство респондентов считают, что идеальный возраст для вступления в брак для женщины – 23 года, для мужчины – 27 лет. Кроме того, большинство россиян (78%) предпочитают жить с партнером в официально зарегистрированных отношениях.
При этом, среди уже женатых россиян поклонников штампа в паспорте 87%, среди холостых – 64%, среди людей, живущих в гражданском браке, 51%. По мнению 12% респондентов, регистрировать отношения совсем не обязательно.
При этом, старшее поколение оказалось гораздо консервативнее, чем молодежь. Так, среди респондентов в возрасте от 60 лет и старше только 5% одобряют сожительство. А среди тех, кому от 18 до 24 лет – уже 21%.
По мнению респондентов, идеальное время для организации свадебного торжества – лето или осень. Большинство россиян считают, что непременными атрибутами брака должны быть регистрация в ЗАГСе, а также праздничные наряды у жениха и невесты.
Согласно ранее опубликованной официальной статистике ЕМИСС, летом 2016 года в России было зарегистрировано 407 175 браков. Летом этого года количество браков по сравнению с прошлым годом немного уменьшилось – свадьбу сыграли 396 300 влюбленных.
На июль и август приходится и пиковое количество свадеб. В июле прошлого года было зарегистрировано 138 733 брака, а в августе – 131 756. В июне 2016 года россияне женились 114 936 раз.
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