Герой России разбил надежды военных летчиц

В России с 11 сентября стартовали вступительные испытания для девушек, которые изъявили желание стать летчицами. Министерство обороны решило ответить на многочисленные заявки представительниц прекрасного пола на обучение на военных летчиц. Первая группа приступит к занятиям уже 1 октября 2017 года.

В Краснодарское авиаучилище было подано 214 заявлений от девушек, изъявивших желание стать летчицами. До одбора были допущены 118. Из них приемной комиссии, в которую вошли депутат Госдумы, Герой СССР Николай Антошкин, Герой России, экс-главком ВВС Владимир Михайлов, предстоит отобрать 15 достойнейших.

Начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин сравнил желание девушек связать свою жизнь с летной профессией с подвигом. Однако не все с оптимизмом смотрят на возможность женщин заявить о себе в военной авиации. Некоторые высказали мнение, способное разбить надежды молодых военных летчиц.

"В СССР было 12 высших военно-летных училищ и никогда не было ни одного набора женщин. Это первый в истории России набор", – цитирует НСН летчика-испытателя, Героя России Магомеда Толбоева. Он отметил, что во всем мире число женщин, являющихся военными летчицами, исчисляется лишь десятками.

"Мы всегда исходим из случаев боевых действий, какие моральные и психологические нагрузки возлагаются на командира экипажа. Это мужская работа", – подчеркнул Магомед Толбоев. Впрочем, есть в военной авиации должности, на которых, по мнению летчика-испытателя, женщины могут на 100% реализовать свой потенциал и проявить лучшие качества.

"Женщины намного пунктуальнее, они превосходят мужчин в психологии, исполнительности, кроме физиологии. Поэтому их место – штурмана, второго пилота. 60% женщин могут летать вторым пилотом, 100% могут летать бортрадистами", – уверен Герой России.

"Если речь идет о боевом летчике на Су-27, МиГ-29, то это практически невозможно. Воздушные бои, перехваты – это чисто мужская работа", – добавил он.