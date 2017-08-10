Женщина-пилот стала самым молодым командиром Boeing 777
Семья, в которой выросла индианка Энни Дивья, была слишком бедна, чтобы исполнить мечту девочки: летать. До 17 лет она видела самолеты только издалека, пока не поступила в летную школу. Теперь 30-летняя Энни командует одним из самых больших пассажирских лайнеров в мире, пишет Daily Mail.
Родители как могли помогли осуществить мечту дочери. В 17 лет она поступила в летную школу и налегла на изучение английского. В 19 лет Энни взяли на работу в Air India. Это был первый раз, когда девушка увидела вблизи настоящий самолет и поднялась на его борт как сотрудник авиакомпании.
Энни уже 11 лет работает вAir India пилотом. Сейчас она летает около 80 часов в месяц. Недавно ее сделали командиром Boeing 777. Тем самым Энни Дивья стала самым молодым командиром экипажа одного из самых больших пассажирских авиалайнеров в мире. Более того, командиром экипажа – девушкой. Так что близкие Энни поздравляют ее с двойным рекордом.
Ранее Dni.Ru сообщали о самой красивой девушке-пилоте. Она управляет Robinson R22 и Robinson R44 и ее можно увидеть в самых неожиданных точках мира. Луану Торрес назвали самым красивым пилотом в мире. Она получила образование экономиста. Но с детства девушку манило небо. Поэтому после окончания университета обычная бразильянка из Рио-де-Жанейро решила покорить небо. Сейчас на ее Instagram подписано более 60 тысяч человек. Фотографии из почти трех десятков стран мира вызывают восхищение поклонников девушки.
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