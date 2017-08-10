Женщина-пилот стала самым молодым командиром Boeing 777

Индианка Энни Дивья стала самым молодым в истории командиром экипажа Boeing 777. В свои 30 лет она никогда не поднималась в небо в качестве пассажира.

Семья, в которой выросла индианка Энни Дивья, была слишком бедна, чтобы исполнить мечту девочки: летать. До 17 лет она видела самолеты только издалека, пока не поступила в летную школу. Теперь 30-летняя Энни командует одним из самых больших пассажирских лайнеров в мире, пишет Daily Mail.

Родители как могли помогли осуществить мечту дочери. В 17 лет она поступила в летную школу и налегла на изучение английского. В 19 лет Энни взяли на работу в Air India. Это был первый раз, когда девушка увидела вблизи настоящий самолет и поднялась на его борт как сотрудник авиакомпании.

Энни уже 11 лет работает вAir India пилотом. Сейчас она летает около 80 часов в месяц. Недавно ее сделали командиром Boeing 777. Тем самым Энни Дивья стала самым молодым командиром экипажа одного из самых больших пассажирских авиалайнеров в мире. Более того, командиром экипажа – девушкой. Так что близкие Энни поздравляют ее с двойным рекордом.

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