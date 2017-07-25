В Сети нашли самую красивую девушку-пилота

Она пилотирует Robinson R22 и Robinson R44 и ее можно увидеть в самых неожиданных точках мира. Луану Торрес назвали самым красивым пилотом в мире.

Луана Торрес получила образование экономиста. Но с детства девушку манило небо. Поэтому после окончания университета обычная бразильянка из Рио-де-Жанейро решила покорить небо.

Сейчас на ее Instagram подписано более 60 тысяч человек. Фотографии из почти трех десятков стран мира вызывают восхищение поклонников девушки.

Публикация от Luana Torres (@pilotluana) Июн 12 2017 в 12:49 PDT

"Мой старший брат – пилот вертолета, и я выросла, слушая его рассказы о вертолетах. И он даже женился на пилоте вертолета – женщине", – рассказала Луана.

Публикация от Luana Torres (@pilotluana) Май 30 2017 в 10:44 PDT

"Прежде чем я решила стать пилотом, я окончила экономический факультет, а пока училась в университете, отправилась в семейную поездку в Австралию. Там я впервые взлетела на вертолете", – продолжает отважный пилот.

Публикация от Luana Torres (@pilotluana) Мар 28 2017 в 9:59 PDT

"С этого момента я знала, что мое будущее будет принадлежать небу. Как только я окончила школу, я искала летную школу чтобы воплотить свою мечту", – вспоминает Луана.

Публикация от Luana Torres (@pilotluana) Фев 14 2017 в 11:01 PST

"Вертолетная индустрия не такая большая, как авиационная промышленность, поэтому я получаю много приглашений от вертолетных компаний и летных школ, которые просят меня летать вместе с ними. Я делаю это в течение года, и я уже летала в нескольких странах, включая Соединенные Штаты и ​​Канаду", – гордится девушка.

Публикация от Luana Torres (@pilotluana) Янв 16 2017 в 11:16 PST

Теперь фотографиями мест, где ей удалось побывать, Луана делится в своем Instagram. У девушки-пилота масса поклонников и почитателей.