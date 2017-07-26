Из "Игры престолов" сделали порно
О предстоящем выходе "клубнички" с громким названием "Королева престолов" стало известно из Twitter-аккаунтов задействованных в фильме порноактеров. У себя на страницах они разместили афиши картины с фотографиями главных героев.
Who will defeat the Queen Of Thrones? Find out exclusively on @Brazzers #ComingSoon #ZZSeries pic.twitter.com/Y3lRT0ST6l— Rebecca More UK MILF (@divaliciousuk) 24 июля 2017 г.
Судя по этим постам, в ленте даже появится зловещая раса белых ходоков. Уже известно, что звезда фильмов для взрослых Ребекка Мур выступит в роли Серсеи Ланнистер, Элла Хьюз – в роли Маргери Тирелл, а Тина Кей сыграет Дейнерис Таргариен.
Who will defeat the Queen Of Thrones? Find out exclusively on @Brazzers #ComingSoon #ZZSeries pic.twitter.com/ghCkijRfLY— Ella Hughes (@EllaHughesXXX) 25 июля 2017 г.
Роль Джейме Ланнистера исполнит Дэнни Ди, а любимца зрителей Джона Сноу – знойный Ксандер Корвус. Дата выхода картины в Сеть не уточняется, однако уже сейчас можно сказать, что успех ей гарантирован.
Who will defeat the Queen Of Thrones? Find out exclusively on @Brazzers #ComingSoon #ZZSeries pic.twitter.com/AjSgLVVKLd— Tina Kay (@TinaKayxxx) 25 июля 2017 г.
Наверняка поклонникам "Игры престолов" будет любопытно, как выглядел бы сериал, если бы его центральную сюжетную линию занял секс. Естественно, пользователи Сети бурно отреагировали на новость о выходе порнопародии. Многие из них отметили, что с нетерпением ждут фильм и в особенности – очередного появления любимых актеров на экране.
.@Brazzers provides an exclusive sneak peek at Queen of Thrones: A Brazzers XXX Parody �� pic.twitter.com/fOpf0KUBh6— Trendzz (@TrendzzOfficial) 24 июля 2017 г.
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