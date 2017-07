Из "Игры престолов" сделали порно

Известная американская студия фильмов для взрослых Brazzers объявила о выходе порнографической пародии на культовый сериал "Игра престолов". Новость об этом вызвала настоящий ажиотаж среди пользователей Сети.

О предстоящем выходе "клубнички" с громким названием "Королева престолов" стало известно из Twitter-аккаунтов задействованных в фильме порноактеров. У себя на страницах они разместили афиши картины с фотографиями главных героев.

Судя по этим постам, в ленте даже появится зловещая раса белых ходоков. Уже известно, что звезда фильмов для взрослых Ребекка Мур выступит в роли Серсеи Ланнистер, Элла Хьюз – в роли Маргери Тирелл, а Тина Кей сыграет Дейнерис Таргариен.

Роль Джейме Ланнистера исполнит Дэнни Ди, а любимца зрителей Джона Сноу – знойный Ксандер Корвус. Дата выхода картины в Сеть не уточняется, однако уже сейчас можно сказать, что успех ей гарантирован.

Наверняка поклонникам "Игры престолов" будет любопытно, как выглядел бы сериал, если бы его центральную сюжетную линию занял секс. Естественно, пользователи Сети бурно отреагировали на новость о выходе порнопародии. Многие из них отметили, что с нетерпением ждут фильм и в особенности – очередного появления любимых актеров на экране.