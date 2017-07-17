Самые богатые порноактрисы

Возможно. эти девушки не идеальны внешне, но обладают особыми талантами, благодаря которым им удалось разбогатеть с помощью собственного тела. Составлен топ порноактрис, сумевших с помощью секса стать миллионершами.

Дженна Джеймсон, 30 миллионов долларов

По словам Дженны, в своем первом фильме для взрослых она снялась, лишь для того, чтобы отомстить своему парню за измену. Видимо, потом знойная блондинка вошла во вкус и сделала головокружительную карьеру в этой сфере, заслужив звание "Королевы порно", пишет Maxim.

На счету Дженны 192 картины, а также четыре фильма, где она выступила в качестве режиссера. За блистательную актерскую игру в постели блондинка также завоевала 35 наград и почетное членство в двух главенствующих порнографических организациях – X-Rated Critics Organization (XRCO) и Adult Video News.

Тера Патрик, 15 миллионов долларов

Изначально Тера Патрик не относилась серьезно к съемкам в порно. На секс перед камерой девушка решилась лишь для того, чтобы заработать немного денег. При чем, начинала Тера с жанра легкого порно и съемок в стиле "ню", а затем перешла к клубничке с фут-фетишем и бандажом. Именно благодаря своей готовности к любым сек-изыскам знойная брюнетка и стала популярна.

Но на карьере порноактрисы Тера не остановилась. Став известной, она открыла агентство моделей и порноактеров, а также студию фильмов для взрослых.

Джесси Джейн, 8 миллионов долларов

На счету Джесси 75 успешных порнофильмов. При этом, красотка оказалась успешным и находчивым предпринимателем. На волне популярности актриса запустила свою линейку эротического нижнего белья, секс-кукол, а также начала производить текилу Diosa. И несмотря на миллионное состояние, Джесси не бросает любимую работу в кино для взрослых.

Трейси Лордз, 7 миллионов

Карьера Трейси началась достаточно нестандартным образом. Будучи подростком, девушка подделала возраст в документах и незаконно начала сниматься в клубничку. Спустя несколько лет выяснилось, что все 75 фильмов с ее участием – не что иное, как детское порно. Картины были изъяты из проката, а режиссеры потерпели огромные убытки.

Единственный фильм, в котором Трейси снялась совершеннолетней – это "Трейси, я люблю тебя". Естественно, картина оказалась своеобразным раритетом и за продажу прав на нее актриса заработала 100 тысяч долларов. Однако миллионное состояние Трейси сколотила благодаря не успехам в порно, а гонорарам от автобиографической книги, которая стала бестселлером.

Мария Такаги 6 миллионов долларов

Мария Такаги начинала карьеру в качестве модели, а затем перешла к съемкам в порно. За годы работы она стала самой высокооплачиваемой актрисой клубнички в Японии. В 2004 году Такаги завершила карьеру в секс-индустрии и стала сниматься в небольших ролях в ужастиках. Так. ее можно увидеть в одетом виде в картинах "Токийский зомби", "Фантомы", "Проклятие: девочка в черном".

Бри Олсон, 5 миллионов долларов

Эта блондинка с украинскими корнями начала карьеру в порно в 2006 году. В 2011 году девушка стала встречаться в актером Чарли Шином и временно прекратила съемки в клубничке. Тем не менее, перерыв не помешал популярности Бри и в 2012 году американский журнал Maxim назвал ее одной из главных звезд порно.

Кэти Морган 4,5 миллиона долларов

Кэти пришла в порно в 20 лет и при чем, не от хорошей жизни. До этого полиция задержала девушку за провоз через границу марихуаны, после чего она погрязла в долгах. Сейчас Кэти известна не только съемками в фильмах для взрослых, но и участием в эротических телешоу, где красотка появляется полностью обнаженной и на каблуках.