За Серебренниковым установлена слежка

На режиссера Кирилла Серебренникова надели специальный отслеживающий электронный браслет, передает Life.ru. Сделано это было для контроля за нахождением подозреваемого под домашним арестом, объяснил руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН России Сергей Цыганков. Отметим, эта стандартная мера для подобных случаев.
Напомним, на заседании Басманного суда Москвы режиссеру была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. он обвиняется в организации похищения 68 миллионов рублей. Сам Кирилл Серебренников свою вину отрицает.
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