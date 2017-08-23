За Серебренниковым установлена слежка

На режиссера Кирилла Серебренникова надели специальный отслеживающий электронный браслет, передает Life.ru. Сделано это было для контроля за нахождением подозреваемого под домашним арестом, объяснил руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН России Сергей Цыганков. Отметим, эта стандартная мера для подобных случаев.

Напомним, на заседании Басманного суда Москвы режиссеру была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. он обвиняется в организации похищения 68 миллионов рублей. Сам Кирилл Серебренников свою вину отрицает.