Пойманная на проституции сотрудница полиции объяснила скандал

Полицейская, задержанная за проституцию, была на опросе. По словам девушки, ее подставили.

По словам самой девушки, ее подружка, “шутница-веселуха”, как ее характеризует 29-летняя помощница оперативного дежурного, подбросила ей в сумку чулки, смазку, эротическое нижнее белье и презервативы. Мало того, приятельница ответила по телефону старшего сержанта ее голосом и подговорила ту поехать на встречу с сотрудниками полиции.

Как утверждает Telegram-канал Mash, после опроса сотрудницу отпустили, составив на нее административный протокол по статье "Занятие проституцией". Если окажется, что девушка и правда промышляла подрабатывала жрицей любви, то ее ждет увольнение из органов за “действия, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции”.

Публикация от Mash | Мэш (@breaking_mash) Авг 29 2017 в 2:52 PDT

Напомним, сотрудницу правоохранительных органов задержали в центре столицы на Большой Ордынке по подозрению в занятии проституцией. В ее сумочке кроме обычного "рабочего" набора путаны – интимный гель, чулки, контрацептивы – было найдено служебное удостоверение старшего сержанта МВД России по Саратовской области.

"Сама женщина заявила, что является сотрудницей полиции", – рассказал источник в органах. В ходе опроса выяснилось, что задержанная сотрудница МУ МВД России "Балаковское" Саратовской области находится в отпуске по уходу за ребенком.

В Сети цена на услуги "жриц любви" в районе Большой Ордынки колеблется от пяти до восьми тысяч рублей за час. Чтобы дама осталась на всю ночь, кавалеру придется раскошелиться на 20-30 тысяч рублей.

