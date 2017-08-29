Пойманная на проституции сотрудница полиции объяснила скандал
По словам самой девушки, ее подружка, “шутница-веселуха”, как ее характеризует 29-летняя помощница оперативного дежурного, подбросила ей в сумку чулки, смазку, эротическое нижнее белье и презервативы. Мало того, приятельница ответила по телефону старшего сержанта ее голосом и подговорила ту поехать на встречу с сотрудниками полиции.
Как утверждает Telegram-канал Mash, после опроса сотрудницу отпустили, составив на нее административный протокол по статье "Занятие проституцией". Если окажется, что девушка и правда промышляла подрабатывала жрицей любви, то ее ждет увольнение из органов за “действия, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции”.
Напомним, сотрудницу правоохранительных органов задержали в центре столицы на Большой Ордынке по подозрению в занятии проституцией. В ее сумочке кроме обычного "рабочего" набора путаны – интимный гель, чулки, контрацептивы – было найдено служебное удостоверение старшего сержанта МВД России по Саратовской области.
"Сама женщина заявила, что является сотрудницей полиции", – рассказал источник в органах. В ходе опроса выяснилось, что задержанная сотрудница МУ МВД России "Балаковское" Саратовской области находится в отпуске по уходу за ребенком.
В Сети цена на услуги "жриц любви" в районе
Большой Ордынки колеблется от пяти до восьми тысяч рублей за час. Чтобы дама
осталась на всю ночь, кавалеру придется раскошелиться на 20-30 тысяч рублей.
18-летняя красотка приняла предложение избранника
Артистку раскритиковали за внешний вид
"Мне стыдно за моих коллег, откровенно стыдно!" – написал спортсмен в своем Instagram
Лицо ребенка исподтишка сняли папарацци