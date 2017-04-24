Пришедший к путанам итальянец встретился с женой

Итальянец решил воспользоваться услугами ночных бабочек, однако его ждал неприятный сюрприз. В путане он узнал собственную жену.

Анекдотический случай произошел в Риме с 49-летним мужчиной. Он собирался развлечься и отправился к девушкам легкого поведения.

Для ночных утех итальянец приехал в злачный район под названием Via Cristoforo Colombo. Он остановился возле одной из девушек в мини-юбке. Мужчина был шокирован, узнав в проститутке свою жену, передает Life.ru.

Выяснилось, что итальянец предупреждал супругу, что поедет на встречу с друзьями и переночует у одного из них. Женщина, поверив мужу и ничего не подозревая, отправилась на заработки. Оказалось, что уже давно она подрабатывает таким способом.

Между супругами разразился ужасный скандал, переросший в драку. Свидетелям курьеза пришлось вызывать на место полицейских, которым едва удалось успокоить семейную пару.

Напомним, бразильская феминистка Клаудиа де Марчи в расцвете лет променяла карьеру юриста на работу в секс-индустрии. Причем освоить новую профессию женщина решила не из-за финансовых проблем, а в поисках морального и сексуального удовлетворения.

Публикация от Cláudia de Marchi (@claudemarchi2) Апр 7 2017 в 8:28 PDT

По словам 34-летней Клаудии, на прошлом месте работы ее не устраивал "мужской эгоизм". Как объясняет правозащитница, торговля телом стала для нее актом личного освобождения.