Пришедший к путанам итальянец встретился с женой
Анекдотический случай произошел в Риме с 49-летним мужчиной. Он собирался развлечься и отправился к девушкам легкого поведения.
Для ночных утех итальянец приехал в злачный район под названием Via Cristoforo Colombo. Он остановился возле одной из девушек в мини-юбке. Мужчина был шокирован, узнав в проститутке свою жену, передает Life.ru.
Выяснилось, что итальянец предупреждал супругу, что поедет на встречу с друзьями и переночует у одного из них. Женщина, поверив мужу и ничего не подозревая, отправилась на заработки. Оказалось, что уже давно она подрабатывает таким способом.
Между супругами разразился ужасный скандал, переросший в драку. Свидетелям курьеза пришлось вызывать на место полицейских, которым едва удалось успокоить семейную пару.
Напомним, бразильская феминистка Клаудиа де Марчи в расцвете лет променяла карьеру юриста на работу в секс-индустрии. Причем освоить новую профессию женщина решила не из-за финансовых проблем, а в поисках морального и сексуального удовлетворения.
По словам 34-летней Клаудии, на прошлом месте работы ее не устраивал "мужской эгоизм". Как объясняет правозащитница, торговля телом стала для нее актом личного освобождения.
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