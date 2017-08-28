В Москве сотрудницу полиции задержали за подработку интимом

На Большой Ордынке в центре Москвы 32-летнюю женщину задержали за занятие проституцией. Ее сумочка была осмотрена в присутствии понятых. Внутри, помимо большого количества средств контрацепции, нижнего белья, чулков и гель-смазки, было обнаружено удостоверение сотрудника полиции, передает РИА ФАН. Выяснилось, что задержанная является помощником оперативного дежурного, старшим сержантом МВД по Саратовской области.
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