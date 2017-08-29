Как зарабатывал на жизнь убитый в парке Горького блогер

Московские правоохранители продолжают расследование смертельного избиения Станислава Думкина в парке Горького. На данный момент выяснилось, как погибший молодой человек зарабатывал на жизнь в столице.

Судя по страничке в Instagram, Станислав Думкин вел гламурный образ жизни – жилье на Арбате, модные тусовки, путешествия. Молодой человек не был трудоустроен официально.

Он вел блоги, ходил на кастинги, участвовал в массовках, зарабатывая копейки. Однако был у Стаса и серьезный источник доходов. Как выяснил сайт "Комсомольская правда", в Санкт-Петербурге он зарегистрировал собственное ИП, которое значится как "гостиничные услуги".

В Москве Думкин снимал квартиры, а затем пересдавал их посуточно, получая процент. Объявления о такой субаренде до сих пор можно найти в интернете. Клиентам блогер представлялся специалистом по недвижимости. Однако на работу молодого человека поступали жалобы.

Так, на сайте недобросовестных арендаторов один из пользователей написал о Думкине: "Заключает договор найма с кабальными условиями. Обещает, что будет сдавать приезжающим в командировку в Москву. На самом деле сдает квартиру сомнительным личностям, которые нарушают общественный порядок. На жалобы соседей реагирует неадекватно и угрожает".

���� Публикация от Stanislav Dumkin (@dumkin) Июл 3 2017 в 4:46 PDT

Загадкой остается и образование блогера. По словам отца погибшего, он был одним из лучших студентов юридического факультета. Однако в Сети пользователи пишут, что его отчислили из института за неуспеваемость.

Расследование убийства блогера продолжается. Главный подозреваемый в преступлении – 22-летний актер Корней Макаров – до сих пор не найден.