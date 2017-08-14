Коварный Порошенко жестко подставил Ким Чен Ына

Успешные испытания Северной Кореей баллистических ракет стали возможны благодаря Украине. Об этом написала влиятельная американская газета The New York Times.

Как отмечает издание, КНДР смогла создать межконтинентальные баллистические ракеты благодаря покупке соответствующей техники – ракетных двигателей – на черном рынке. В The New York Times приводят оценки нескольких экспертов, которые изучили снимки имеющихся в распоряжении Пхеньяна ракет.

"Вероятно, эти двигатели пришли из Украины – возможно, незаконно", – цитирует издание аналитика Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана. Наиболее вероятным их производителем называется объединение "Южный машиностроительный завод" в Днепре (бывший Днепропетровск. – Прим.Ред.). По словам Эллемана, главный вопрос сейчас – сколько ракет у Северной Кореи и продолжает ли Киев помогать Ким Чен Ыну.

Напомним, ситуация вокруг КНДР в очередной раз резко обострилась в начале августа. Вашингтон и Пхеньян обменялись новыми угрозами и обвинениями. Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее вооруженным ответом на ее испытания ядерного оружия и ракетной техники. По словам американского лидера, Пхеньян ждут "огонь и ярость". Президент США призвал северокорейское руководство "взять себя в руки", в противном случае у Пхеньяна будет "большие проблемы".





Некоторые эксперты отмечают, что жесткая словесная перепалка вплотную приблизила стороны к началу полномасштабных боевых действий. Впрочем, среди аналитиков есть сомнения в том, что Трамп решится начать военные действия. Дело в том, что агрессия против КНДР может стоить слишком дорого для американцев. Под угрозой удара северокорейских ракет находятся не только тихоокеанские территории США, но и непосредственно североамериканский континент.

Россия, в свою очередь, уже привела в состояние повышенной боеготовности комплексы противовоздушной обороны на Дальнем Востоке. Москва предпринимает превентивные меры на случай обострения ситуации.

