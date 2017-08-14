Коварный Порошенко жестко подставил Ким Чен Ына
Как отмечает издание, КНДР смогла создать межконтинентальные баллистические ракеты благодаря покупке соответствующей техники – ракетных двигателей – на черном рынке. В The New York Times приводят оценки нескольких экспертов, которые изучили снимки имеющихся в распоряжении Пхеньяна ракет.
"Вероятно, эти двигатели пришли из Украины – возможно, незаконно", – цитирует издание аналитика Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана. Наиболее вероятным их производителем называется объединение "Южный машиностроительный завод" в Днепре (бывший Днепропетровск. – Прим.Ред.). По словам Эллемана, главный вопрос сейчас – сколько ракет у Северной Кореи и продолжает ли Киев помогать Ким Чен Ыну.
Напомним, ситуация вокруг КНДР в очередной раз резко обострилась в начале августа. Вашингтон и Пхеньян обменялись новыми угрозами и обвинениями. Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее вооруженным ответом на ее испытания ядерного оружия и ракетной техники. По словам американского лидера, Пхеньян ждут "огонь и ярость". Президент США призвал северокорейское руководство "взять себя в руки", в противном случае у Пхеньяна будет "большие проблемы".
Некоторые эксперты отмечают, что жесткая словесная перепалка вплотную приблизила стороны к началу полномасштабных боевых действий. Впрочем, среди аналитиков есть сомнения в том, что Трамп решится начать военные действия. Дело в том, что агрессия против КНДР может стоить слишком дорого для американцев. Под угрозой удара северокорейских ракет находятся не только тихоокеанские территории США, но и непосредственно североамериканский континент.
Россия, в свою очередь, уже привела в состояние повышенной боеготовности комплексы противовоздушной обороны на Дальнем Востоке. Москва предпринимает превентивные меры на случай обострения ситуации.
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